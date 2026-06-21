Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato e riferendosi all'Inter ha detto: "I tifosi di ogni squadra attraversano diverse fasi che passano dalle lamentele quando le loro squadre non comprano a una sorta di bulimia quando invece il loro club mette a segno un acquisto. Ne si pretende subito un altro ed è questo il caso dei supporter dell'Inter, che dopo la questione Palestra, che diamo in dirittura d'arrivo, vogliono subito l'acquisto di Curtis Jones. Ma per l'inglese è il discorso è diverso e c'è ancora della strada da fare.

Per il mediano del Liverpool infatti non si è mosso nulla da fine maggio e la distanza rimane, al di là dei contatti che ci sono stati con gli agenti. L'Inter resta ferma all'offerta da 20 milioni di euro mentre i Reds ne vogliono 30 più percentuale sulla futura rivendita. Quindi Jones è una priorità dei nerazzurri ma non credo che il suo arrivo sa imminente".

Napoli, Romano: 'Allegri sarà l'allenatore e per lui Savic può partire'

Romano ha proseguito: "Per il Napoli l'allenatore sarà Massimiliano Allegri, ci sono pochi dubbi. E' soltanto una questione di dover aspettare il via libera dal Milan, che dovrebbe arrivare settimana prossima. Per il livornese è tutto fatto ed è il prescelto da De Laurentiis, quindi dico ai tifosi partenopei di stare tranquilli in questo senso.

Restando in tema Napoli posso dire che proprio Allegri non porrebbe veti alla cessione di Milinkovic-Savic. Mentre per Conte quindi, il serbo era stato una priorità nella scorsa estate, per il toscano potrà anche partire, sempre a fronte di un'offerta ritenuta soddisfacente".

Juventus, Romano: 'Emiliano Martinez? Il club preferisce fare altre valutazioni'

Infine sul tema Juventus, Romano ha detto: "A me risulta che anche chi è arrivato dopo Comolli nel club bianconero, ovvero Carnevali, apprezzi Emiliano Martinez, perché è un portiere di assoluto carisma e qualità tecniche. Va anche detto però che dalla società passa un messaggio chiaro, che è stato anche riferito a chi si occupa dell'operazione: la Juventus non vuole pagare in maniera importante il cartellino del Dibu. Perché parliamo pur sempre di un estremo difensore che ha superato i 30 anni. Quindi per una questione di costi, a oggi la società bianconera preferisce fare valutazioni diverse".