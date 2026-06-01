Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato ai microfoni di Youtube rivelando alcune indiscrezioni di calciomercato. Partendo dalla Juventus ha detto: "Kolo Muani è un discorso che va tenuto sotto controllo per questa estate. Perché i bianconeri stanno continuando a parlare con il calciatore, che ha dato disponibilità totale per tornare in bianconero dalla prossima stagione. D'altronde, le parti si erano già sfiorate lo scorso gennaio e ora ci sono stati nuovi contatti fra la società piemontese e l'entourage del centravanti, che sta tornando al PSG dopo il prestito non positivo col Tottenham.

Cosa è cambiato rispetto al passato? Che il calciatore ad agosto si era detto pronto a rivestire la maglia della Juventus, che però ci aveva messo tanto per chiudere. Quindi Kolo Muani si era sentito quasi ferito sentimentalmente ma il nuovo approccio di gennaio tentato da Comolli, uno alle chiamate dei giocatori bianconeri e l'avallo di Luciano Spalletti, ha acceso ancora una volta la passione del transalpino".

Inter, Romano: 'Provedel piace, contatti con i nerazzurri'

Sull'Inter e sul discorso portieri, Romano ha poi aggiunto: "L'Inter continua a ragionare nell'avvicendamento che ci sarà in porta, perché alla Pinetina sono convinti che il titolare sarà Martinez. Ecco perché la ricerca di un secondo estremo difensore prosegue e in merito a questo posso dire che ci sono stati nuovi contatti fra la società nerazzurra e Provedel.

Il calciatore della Lazio è uno dei nomi da tenere sotto controllo, perché l'Inter sta facendo delle valutazioni serie per farlo approdare a Milano. Scalda meno invece il profilo di Kepa, che nelle scorse settimane è stato proposto. Frattesi? Non so dove andrà perché per dire quello è presto, ma la cosa certa, a meno di clamorose sorprese, è che il mediano romano lascerà l'Inter".

Lucca e quel ritorno a Napoli

Infine Romano ha parlato del Napoli e di un calciatore che tornerà tra le fila dei partenopei: "Lorenzo Lucca rientrerà ufficialmente dal Nottingham Forest. Non ci sono mai stati grandi dubbi a riguardo però nel fine settimana la società inglese ha messo nero su bianco la propria volontà di rispedire al mittente il centravanti italiano.

Quindi la questione Lucca andrà analizzata e bisognerà parlarne con Max Allegri. In ogni caso se il centravanti dovesse lasciare ancora una volta il Napoli, lo farà per una meta italiana, magari un club di minore blasone con il quale trovare continuità".