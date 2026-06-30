Il difensore olandese Stefan De Vrij saluta l'Inter dopo otto stagioni. La società nerazzurra ha annunciato la separazione con una nota ufficiale, congedando uno dei suoi pilastri. Insieme a De Vrij, lasciano anche Matteo Darmian, Yann Sommer e Francesco Acerbi, tutti a fine contratto.

Il saluto dell'Inter a De Vrij è stato accompagnato da un messaggio che ripercorre la sua avventura nerazzurra. "Mi hanno chiamato per fare un muro", le sue prime parole all'arrivo, una promessa mantenuta con costanza. Il club lo ha definito "un muro elegante e solido, resistente a ogni tipo di intemperie, un muro alla base dei successi costruiti dall'Inter nelle otto stagioni in cui Stefan De Vrij ha indossato la maglia nerazzurra".

Otto anni di successi e fedeltà

La permanenza di De Vrij a Milano è stata costellata di trionfi. Ha collezionato 296 presenze, segnando 13 gol e fornendo 8 assist. Il suo contributo è stato decisivo per nove trofei, arricchendo il palmarès personale e del club con tre Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. L'Inter ha riassunto così il suo percorso: "Otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d'amore, di successi, in cui ha riempito la bacheca con tre Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, coronando una meravigliosa avventura da 296 presenze, 13 gol e 8 assist. Partita dopo partita, mattone dopo mattone, il muro è stato completato alla perfezione."

La sua partenza segna la fine di un ciclo importante, ricco di traguardi.

De Vrij lascia un segno indelebile nella storia recente dell'Inter, salutato con affetto da società e tifosi per il suo impegno costante.

L'addio dei veterani nerazzurri

Oltre a De Vrij, anche gli altri veterani nerazzurri Sommer, Darmian e Acerbi lasciano l'Inter. Il club ha reso loro omaggio con messaggi e video celebrativi. Tra i quattro, De Vrij è stato il più longevo, con otto stagioni e nove trofei (tre titoli di Serie A e tre Coppe Italia). Darmian, in sei anni, ha raggiunto lo stesso numero di successi. Acerbi e Sommer hanno contribuito con due titoli di Serie A ciascuno, con Acerbi che vanta anche due Coppe Italia. De Vrij, Darmian e Acerbi hanno inoltre disputato due finali di Champions League, mentre Sommer ne ha raggiunta una.

La fine di questi rapporti pluriennali segna un'epoca significativa per l'Inter, che si congeda dai protagonisti delle recenti vittorie e si prepara a nuove sfide con una rosa rinnovata.