In queste ore uno dei nomi più caldi sul calciomercato è senza dubbio quello di Marco Palestra, giovane esterno destro di proprietà dell'Atalanta. Il calciatore sarebbe uno degli obiettivi dell'Inter ma secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, anche la Juventus avrebbe fatto dei sondaggi per lui.

Romano conferma: 'La Juventus ha avuto dei contatti con l'Atalanta per Palestra'

Romano su Youtube è sceso nel dettaglio della vicenda affermando: "Molti tifosi mi hanno chiesto se il club bianconero può essere davvero un'opzione per il laterale dell'Atalanta.

Da quello che mi risulta effettivamente dalla Continassa hanno fatto delle chiamate al club bergamasco per capire la situazione, le richieste e i costi generali della trattativa. Quindi la Juventus si è informata su Palestra ma oggi mi sento di dire che al netto dei contatti che ci sono stati, quello con l'Inter è un discorso più concreto. Poi ovviamente non dobbiamo mai dimenticare che sul ragazzo c'é l'ombra della Premier League, con i club inglesi che potrebbero intervenire da un momento all'altro e cambiare radicalmente la situazione, visto che il loro potere economico è nettamente superiore a quello delle società italiane".

Inter, Romano: 'Mancini piace tanto ai nerazzurri ma per la Roma è una priorità'

Sul capitolo dei difensori che starebbe trattando l'Inter poi, Romano ha rivelato: "Al momento quello che mi risulta è che Gianluca Mancini, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza in queste ore ai nerazzurri, sia una priorità della Roma. I giallorossi stanno lavorando al rinnovo del difensore alla stregua di quello per Paulo Dybala e questo fa capire quanto a Trigoria apprezzino lo stopper pisano. Detto questo, va anche sottolineato come all'Inter Mancini piace tanto, perché è un calciatore che alla Pinetina apprezzano in quanto può fare il centrale, l'esterno, è italiano e ha quella grinta giusta. Sicuramente quindi all'Inter il difensore piace, ma bisogna avere rispetto per le priorità e quindi si potrà dire qualcosa in più su questo argomento quando la Roma avrà il suo nuovo Ds, ovvero D'Amico. Ovviamente dovessero cambiare le cose a Trigoria ne parleremo ma la vedo difficile, anche considerando quanto Gasperini apprezzi il calciatore".