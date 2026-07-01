Il mercato continua a entrare nel vivo e le big italiane accelerano su alcuni dei dossier più importanti dell'estate. La Juventus non ha intenzione di mollare la pista che porta a Randal Kolo Muani e sarebbe pronta a presentare una nuova proposta al Paris Saint-Germain. Il Como, invece, è vicino a chiudere uno dei giovani italiani più ricercati, mentre la Roma si prepara a blindare uno dei simboli del nuovo corso giallorosso, Paulo Dybala.

Kolo Muani resta la priorità della Juventus, il PSG non abbassa le richieste

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Romeo Agresti, la Juventus starebbe preparando una nuova offerta per Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese continua a essere la prima scelta della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo e, nelle prossime ore, sarebbero previsti nuovi contatti con il Paris Saint-Germain per cercare di ridurre la distanza tra le parti.

L'idea della Juventus sarebbe quella di ritoccare la formula già proposta, aumentando il valore del prestito oneroso e inserendo un obbligo di riscatto. Il PSG, però, continuerebbe a fare muro, valutando complessivamente il cartellino del centravanti circa 40 milioni di euro. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se esistano i margini per arrivare a un'intesa oppure se il club bianconero sarà costretto a prendere in considerazione alternative.

Liberali sceglie il Como, la Roma blinda Dybala

Nel frattempo il Como sarebbe ormai a un passo da un altro colpo di prospettiva. Mattia Liberali, trequartista seguito da numerosi club di Serie A, avrebbe scelto il progetto della società guidata dalla famiglia Hartono, respingendo anche il tentativo dell'ultimo momento del Milan. Un epilogo curioso, considerando che proprio il club rossonero aveva lasciato partire il talento classe 2007 in direzione Catanzaro. L'operazione dovrebbe chiudersi attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro, dei quali il Milan incasserebbe il 50% grazie agli accordi stipulati al momento della cessione.

Buone notizie, infine, per la Roma. Paulo Dybala sarebbe ormai a un passo dal rinnovo di contratto che lo legherebbe ai giallorossi per le prossime due stagioni.

La trattativa tra le parti avrebbe raggiunto la fase conclusiva e l'intesa definitiva sarebbe vicina. A nulla sarebbero serviti i ripetuti tentativi del Boca Juniors, che negli ultimi mesi aveva cercato di convincere la Joya a fare ritorno in Argentina. Salvo sorprese, il numero 21 continuerà a essere uno dei punti di riferimento della squadra capitolina anche nelle prossime stagioni.