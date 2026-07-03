Il calciomercato e le strategie dei club non riguardano soltanto il campo, ma anche gli assetti dirigenziali. Ne sa qualcosa la Juventus, dove la riorganizzazione societaria potrebbe non essere ancora conclusa. Dopo il cambio al vertice con Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato, anche Giorgio Chiellini vedrebbe infatti il proprio futuro in discussione. Nel frattempo l'Inter avrebbe formulato la prima offerta per Anan Khalaili, mentre a Napoli Massimiliano Allegri vorrebbe valutare personalmente la rosa prima di prendere decisioni definitive.

Criscitiello: "La rivoluzione societaria della Juve può coinvolgere anche Chiellini"

Secondo quanto rivelato dal giornalista Michele Criscitiello nel corso della sua trasmissione su Sportitalia, la rivoluzione dell'organigramma della Juventus non sarebbe ancora terminata. Dopo il recente avvicendamento nel ruolo di amministratore delegato, con Damien Comolli che ha lasciato il testimone a Giovanni Carnevali, proprio il nuovo dirigente starebbe valutando ulteriori cambiamenti all'interno del board bianconero.

Tra le posizioni finite sotto osservazione ci sarebbe anche quella di Giorgio Chiellini. L'ex capitano della Juventus, rientrato in società e recentemente promosso a Director of Football Strategy, potrebbe infatti non far parte dei piani del nuovo corso dirigenziale.

Al momento si tratterebbe soltanto di valutazioni interne, ma secondo Criscitiello non sarebbe da escludere un futuro senza l'ex difensore nell'organigramma del club.

Inter su Khalaili, Allegri vuole valutare Lucca in ritiro

Sul fronte mercato invece, secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri sul proprio profilo X, l'Inter avrebbe mosso il primo passo concreto per Anan Khalaili. Il club nerazzurro avrebbe presentato all'Union Saint-Gilloise una prima proposta superiore di poco ai 20 milioni di euro per il laterale israeliano. L'offerta, però, non avrebbe soddisfatto il club belga, che continuerebbe a valutare il proprio giocatore attorno ai 30 milioni di euro. Le parti potrebbero comunque tornare a trattare nei prossimi giorni per cercare un punto d'incontro.

Novità anche in casa Napoli, dove è ufficialmente iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe deciso di rimandare ogni valutazione definitiva sulla rosa fino al termine del ritiro estivo, così da osservare da vicino tutti gli elementi a disposizione. Un discorso che riguarderebbe anche Lorenzo Lucca, rientrato dal prestito al Nottingham Forest e inizialmente indicato come possibile pedina di scambio. Prima di prendere una decisione sul suo futuro, Allegri vorrebbe testarne qualità e condizione sul campo.