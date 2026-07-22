In casa Juventus tiene banco il futuro di Gleison Bremer, finito nel mirino del Galatasaray e pronto, secondo le ultime indiscrezioni, ad ascoltare la proposta del club turco. Il Milan invece deve fare i conti con una situazione di stallo per Rafael Leao, mentre il Napoli avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno.

Bremer-Galatasaray, il brasiliano apre: la Juve valuta l'addio a 40 milioni

Secondo quanto riferito dal giornalista Dario Pellegrini ai microfoni di Juventibus, l'asse tra Juventus e Galatasaray potrebbe infiammarsi nelle prossime ore.

Al centro della trattativa ci sarebbe Gleison Bremer, difensore brasiliano corteggiato dal club turco.

Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da 9 milioni di euro a stagione per convincere il centrale a trasferirsi in Turchia. Una proposta economicamente molto importante che avrebbe portato Bremer a riflettere concretamente sul proprio futuro. Secondo Pellegrini, infatti, il difensore avrebbe già comunicato alla Juventus la propria disponibilità a lasciare Torino per iniziare una nuova esperienza con la formazione giallorossa.

A questo punto potrebbe andare in scena un contatto diretto tra le due società per capire i margini dell'operazione. La Juventus, dal canto suo, non considererebbe il brasiliano incedibile davanti a un'offerta ritenuta congrua: da quanto filtra, una proposta da circa 40 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere il club bianconero a dare il via libera alla cessione.

Leao resta in attesa, Napoli accelera per Tiago Gabriel

Situazione decisamente diversa invece per Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il mercato dell'esterno portoghese sarebbe attualmente in una fase di totale stallo. Alcuni club turchi avrebbero effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione, ma al momento non sarebbero arrivate proposte in grado di convincere il Milan e il giocatore. L'ipotesi più concreta, secondo Moretto, sarebbe quindi quella di vedere Leao presentarsi regolarmente al ritiro con la formazione rossonera, in attesa di un'offerta più convincente che possa eventualmente cambiare lo scenario nelle prossime settimane.

Il portoghese resta un talento molto ambito, ma il suo futuro appare ancora tutto da definire.

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito dallo speaker radiofonico ed esperto di mercato Edoardo Mecca, nel prossimo weekend sarebbe previsto un primo incontro tra la società partenopea e gli agenti di Tiago Gabriel, centrale classe 2004 del Lecce. Il profilo del giovane difensore sarebbe entrato nei radar azzurri anche alla luce del recente infortunio di Alessandro Buongiorno, che ha spinto il club a valutare nuovi innesti per il reparto arretrato. Il Lecce, però, non avrebbe intenzione di concedere sconti: per il cartellino di Tiago Gabriel servirebbe un investimento vicino ai 15 milioni di euro, cifra corrispondente all'attuale valutazione del giovane talento portoghese.