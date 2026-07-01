La Juventus continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti di livello internazionale, senza però perdere di vista le possibili alternative nel caso in cui la trattativa principale dovesse complicarsi. Anche Milan e Inter restano particolarmente attive sul mercato, entrambe alla ricerca di un rinforzo per il centro della difesa, seppur con obiettivi e difficoltà molto differenti.

Kolo Muani resta la priorità, Brobbey è il piano B della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite da Nicolò Schira, il primo obiettivo della Juventus per l'attacco continua a essere Randal Kolo Muani.

I dialoghi con il Paris Saint-Germain proseguono, ma trovare un'intesa non si starebbe rivelando semplice. Il club francese continua infatti a mantenere alte le proprie richieste economiche, rallentando una trattativa che la dirigenza bianconera vorrebbe chiudere il prima possibile.

Per questo motivo la Juventus avrebbe iniziato a valutare anche piste alternative. Tra queste starebbe prendendo quota quella che porta a Brian Brobbey, centravanti del Sunderland reduce da una stagione positiva in Premier League, conclusa con 31 presenze e 7 reti complessive. Il bomber condivide l'agenzia che cura gli interessi di Khephren Thuram e Jeremie Boga, due calciatori già presenti nell'universo bianconero, particolare che potrebbe facilitare eventuali contatti.

La valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella necessaria per arrivare a Kolo Muani.

Tiago Gabriel piace al Milan, Romero resta un sogno per l'Inter

Il Milan nel frattempo, continua a concentrarsi sul reparto arretrato. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Michele De Blasis, il nome in cima alla lista dei rossoneri sarebbe quello di Tiago Gabriel, difensore del Lecce che nelle ultime settimane avrebbe ulteriormente rafforzato il proprio legame con l'ambiente milanista grazie al cambio di procuratore. Il centrale è infatti passato dall'agenzia di Busardò a a quella di Jorge Mendes, deus ex machina del mercato in casa rossonera.

Un dettaglio che potrebbe quindi favorire i dialoghi tra le parti, considerando anche che il classe 2004 è stato tra i difensori più osservati dagli scout del club lombardo durante l'ultima stagione. Il Lecce, pienamente consapevole dell'interesse del Milan, valuterebbe il giocatore circa 15 milioni di euro.

Più complessa appare invece la situazione dell'Inter. Secondo Daniele Longo, i nerazzurri continuano ad apprezzare Cristian Romero, destinato a lasciare il Tottenham nel corso dell'estate. Il centrale argentino rappresenterebbe un rinforzo di assoluto livello per la difesa interista, ma i costi complessivi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, renderebbero la trattativa estremamente difficile da portare a termine. Per questo motivo, almeno al momento, quella che porta al campione del mondo resta più una suggestione che una pista realmente percorribile.