Il mercato continua a offrire nuovi scenari per le big del campionato italiano, che nei prossimi mesi potrebbero sfidarsi a suon di milioni. L'Inter avrebbe inserito Doué nella lista degli esterni da attenzionare ma il calciatore dello Strasburgo piacerebbe anche al Milan. Sul fronte offensivo, invece, prende forma una sfida tra Juventus e Roma per Gabriel Martinelli, esterno dell'Arsenal che potrebbe lasciare Londra davanti all'offerta giusta.

Inter, Doué torna di moda: il futuro dipende da Khalaili

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il mercato dell'Inter.

Il club nerazzurro, infatti, resta in attesa dell'esito delle visite mediche supplementari alle quali sarà sottoposto Anan Khalaili dopo i rilievi emersi durante i controlli effettuati dal CONI. Qualora l'esterno non dovesse ottenere l'idoneità sportiva, la dirigenza sarebbe pronta a tornare con decisione sul mercato.

Tra i profili monitorati ci sarebbe Guéla Doué, laterale dello Strasburgo e già accostato nei giorni scorsi anche al Milan. Il classe 2002 piace per duttilità, corsa e margini di crescita e rappresenterebbe una soluzione gradita a entrambe le società lombarde. Per lasciarlo partire, il club francese chiederebbe una cifra vicina ai 25 milioni di euro, valutazione che potrebbe dare vita a un vero e proprio duello di mercato tra Inter e Milan.

Martinelli divide Juventus e Roma: l'Arsenal fissa il prezzo

Un'altra possibile sfida tutta italiana potrebbe presto accendersi attorno a Gabriel Martinelli. L'attaccante brasiliano sarebbe tra i giocatori in uscita dall'Arsenal e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma avrebbe già chiesto informazioni per comprendere i margini dell'operazione.

Nelle ultime ore, però, anche la Juventus avrebbe inserito il nome del brasiliano nella lista dei profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo. Martinelli rappresenterebbe un rinforzo di alto livello grazie alla capacità di ricoprire più ruoli nel fronte d'attacco, ma la richiesta economica dei Gunners resta particolarmente elevata.

L'Arsenal sarebbe infatti disposto ad aprire alla cessione soltanto davanti a un'offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Una valutazione importante, soprattutto considerando che il giocatore, senza un rinnovo di contratto, tra un anno potrebbe liberarsi a parametro zero. Un dettaglio che potrebbe spingere Juventus e Roma ad attendere sviluppi prima di affondare realmente il colpo.