Mario Gila ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore del Milan, esprimendo piena consapevolezza dell'importanza e del peso della maglia rossonera. Il difensore spagnolo, appena arrivato dalla Lazio, ha manifestato grande entusiasmo e determinazione per questa nuova avventura, affermando: "Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan". Le sue parole sono state diffuse attraverso i canali social ufficiali del club, segnando l'inizio della sua esperienza in rossonero.

Gila ha inoltre sottolineato la sua volontà di rendersi utile alla squadra in ogni fase di gioco, evidenziando il proprio carattere perfezionista e la costante ricerca del massimo impegno. "Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto il difensore. Si è detto pronto a mettersi a completa disposizione dell'allenatore e dei compagni, con l'obiettivo primario di contribuire ai futuri successi del club milanese.

L'arrivo di Gila e i dettagli dell'operazione

L'ingaggio di Mario Gila rappresenta il secondo importante rinforzo per il Milan in questa sessione di mercato estiva, dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos.

Il trasferimento del difensore spagnolo dalla Lazio è stato ufficializzato dal club rossonero, che ha concluso l'operazione per una cifra complessiva di 28 milioni di euro. Una parte significativa di questa somma, in virtù di accordi preesistenti, sarà destinata al Real Madrid, il club dal quale Gila era giunto in Serie A nel 2022. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al Milan fino a giugno 2031, testimoniando un investimento a lungo termine.

Prima di unirsi al ritiro precampionato a Milanello, Gila ha salutato lo staff e i suoi ex compagni della Lazio presso il centro sportivo di Formello. Successivamente, si è sottoposto alle consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina, passaggio obbligato prima della firma del nuovo contratto.

Il difensore si unirà ufficialmente alla squadra per la preparazione estiva, il cui inizio è fissato per il 13 luglio, dando il via alla sua nuova stagione sportiva con i colori rossoneri.

Il contesto dell'operazione e le ambizioni del Milan

L'interesse per Mario Gila da parte della dirigenza rossonera non è recente; il suo nome era già stato valutato in passato, anche sotto la guida di un precedente tecnico e con una diversa direzione sportiva. L'attuale allenatore ha confermato la volontà del club di puntare sul difensore spagnolo, che ha accettato con prontezza la proposta del Milan, preferendola ad altre offerte significative provenienti da club italiani come Napoli e Atalanta. La trattativa con la Lazio si è rivelata complessa, richiedendo al Milan di superare una prima offerta per raggiungere l'accordo finale.

Con questo investimento importante, il Milan mira a rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo, puntando su un giocatore giovane ma già con esperienza nel campionato italiano. L'obiettivo è mantenere alta la competitività della squadra in vista della nuova stagione, consolidando la propria posizione ai vertici della Serie A e perseguendo traguardi ambiziosi sia a livello nazionale che internazionale.