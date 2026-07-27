Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato al calciomercato: "Massima attenzione al futuro di John Stones, perché sia l'Inter che la Juventus stanno lavorando ed esplorando le condizioni di un suo possibile arrivo. L'inglese ha anche offerte in Premier, ci sono state le chiamate del Chelsea, delle chiamate dell'Arsenal, ma Stones gradirebbe un'esperienza italiana. E allora attenzione perché l'Inter è in contatto con i suoi agenti in maniera diretta da giorni e anche la Juventus sta prendendo informazioni sui costi.

Quindi entrambe stanno lavorando sul difensore. Bisognerà capire poi anche la scelta definitiva da parte del giocatore, ma attenzione, perché sia Inter che Juve sono assolutamente attente a questo tipo di possibilità. E allora il britannico a parametro zero potrebbe essere una delle sorprese sul mercato italiano delle prossime ore o comunque di questi giorni".

Milan, Romano: 'Karetsas? Amorim lo ha chiamato'

Ancora Romano: "Massima attenzione anche al nome di Konstantinos Karetsas, perché da quanto mi risulta, durante il weekend Ruben Amorim ha avuto un contatto telefonico con il ragazzo. Il tecnico ha parlato col giocatore e ha presentato il progetto del Milan, perché il portoghese adora parlare direttamente con i calciatori.

Lo ha fatto con Mario Gila e lo ha fatto con lo stesso Goncalo Ramos. Il Milan su Karetsas c'è ancora, ma tutto dipende dal Borussia Dortmund: i rossoneri le cose importanti che voleva e doveva fare le ha fatte. Adesso c'è chiaramente da fare delle valutazioni e bisognerà vendere Rafa Leao, questa resta la priorità. Nel frattempo il Milan resta in contatto per Karetsas che è visto come un grande talento ma il Borussia Dortmund resta un avversario agguerrito. Perché la società tedesca vuole prendere il ragazzo del Genk mentre il Milan lo ritiene più un'eventuale occasione di mercato".

Roma e Bologna, binario bollente

Infine Romano ha parlato dell'affare Castro: "Doppio colpo sull'asse Roma-Bologna perché c'è l'accordo totale totale tra le due società per Santiago Castro, giocatore pronto per visite mediche e firme sul contratto.

Tutto fatto, operazione da 35 milioni di euro, due di bonus e percentuale sulla rivendita. Santi Castro sarà un nuovo attaccante della Roma, approvato in pieno da Giampiero Gasperini e si conclude anche l'altro binario legato ad Artem Dovbyk. Perché l'ucraino ha dato il suo ok al passaggio al Bologna, prestito secco e la società emiliana è pronto a coprire anche parte del suo ingaggio".