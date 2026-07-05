Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "Brahim Diaz sta giocando da extraterrestre con il suo Marocco al mondiale. Sta facendo tanti assist, gol e grandi prestazioni e non a caso il trequartista è il grande sogno di Luciano Spalletti. Da quando è iniziato questo mercato estivo il tecnico della Juventus ha fatto il suo nome. Ha continuato sempre a dire, prima a Comolli e ora a Carnevali di volere Brahim Diaz. Quello che succede però è che il calciatore desidera rimettersi in gioco a Madrid, sotto la guida di José Mourinho.

Quindi per ora i desideri delle parti non collidono, vedremo se nel prossimo futuro qualcosa cambierà".

Romano: 'Trincao come Hjulmand non andranno al Milan, Inter-Khalailiha si può chiudere in qualsiasi momento'

Su Milan e Inter poi Romano ha detto: "Trincao e Hjulmand non sono mai risultati, così come Ugarte che al mondiale si è anche fatto male. Peraltro Hjulmand è a un passo dall'Atletico Madrid, ballano più o meno 5 milioni di euro per chiudere l'operazione e quindi un altro nome che dobbiamo assolutamente depennare tra tutti quelli accostati con un po' troppa fretta e facilità al Diavolo. L'altro profilo è quello di Trincao: si è detto che poteva essere il giocatore giusto per il Milan dietro la punta, ma la realtà è che il centrocampista non andrà nel club rossonero.

Nel frattempo a livello una cosa sull'Inter: i nerazzurri e l'Union SG si sono ridate appuntamento già nei prossimi giorni per cercare di avvicinarsi. E' una trattativa diretta senza intermediari, quindi in qualsiasi momento si può chiudere questa operazione. Accordo fatto col giocatore e da quanto mi risulta Khalaili ha spiegato alla società belga di voler andare all'Inter, di voler cogliere questa possibilità".

Fiorentina, Romano: 'Oulai nome non da accostare alla Fiorentina'

Infine Romano ha detto: "Dal mondiale vengono fuori idee per quanto riguarda il mercato e tra questi nomi che sono emersi durante gli ultimi giorni c'è anche quello di Oulai, centrocampista ivoriano che ha fatto molto bene.

A proposito della Costa d'Avorio, parliamo spesso di Franck Kessié, che chiaramente è un leader, un giocatore di grande esperienza e che in Italia conosciamo molto bene, ma Oulai è stato un po' la faccia nuova a centrocampo. Un giocatore che ha aggiunto quella qualità e ha rubato un po' l'occhio. Si è parlato negli ultimi giorni di Fiorentina per 24-25 milioni, di trattativa e tutto il resto. Sempre col massimo rispetto per chi ha le proprie informazioni, ma la Fiorentina fa sapere in maniera molto decisa e molto chiara che non sta trattando Oulai e che non c'è assolutamente nulla. Piuttosto per il club gigliato manterrei due nomi principali, Koleosho trattativa in corso e Thorstvedt dal Sassuolo".