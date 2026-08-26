Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, la Juventus aveva individuato Alexander Sorloth come possibile centravanti per rinforzare il reparto offensivo. Ad oggi 26 agosto, però, la pista sembra esserci complicata per via dell'Atletico Madrid: il club infatti, attende di sapere il futuro di Julian Alvarez poiché non intende privarsi di due attaccanti fondamentali.

Juve: l'Atleti trattiene Sorloth

La Juve continua ad essere alla ricerca di un centravanti da affiancare a Randal Kolo Muani, visto che nell'ultimo periodo non riesce ad incidere come si aspettava Luciano Spalletti.

Mentre Joshua Zirkzee sembra non rientrare nei piani del tecnico di Certaldo, Alexander Sorloth è in cima alla lista dei desideri e lo stesso centravanti ha dato disponibilità per indossare la casacca bianconera. A complicare la situazione però ci pensa Julian Alvarez: il calciatore in forza all'Atletico Madrid vuole andare al Barça, ma il club non è intenzionato a svendere il proprio attaccante. Dunque in caso di accordo tra i catalalani e l'Atleti, Sorloth potrebbe essere trattenuto a Madrid poiché il Cholo Simeone non intende perdere due attaccanti considerati fondamentali nella stessa sessione di mercato.

Adin Licina arrivato a Torino nel gennaio 2026 ha firmato un contratto fino al 2029.

Il giovane ex Bayern Monaco è disposto ad un trasferimento, ma non intende affatto accettare destinazioni che non prevengano dalla Serie A. Tuttavia una soluzione potrebbe essere trovata a breve grazie all'interessamento del Napoli, che da sempre sembra puntare su giovani promettenti.

Daniele Rugani è pronto ad andare in prestito al Parma, mentre Fabio Miretti è in trattativa per approdare al Beşiktaş.

Serie A: gli ultimi colpi di mercato

Tutte le squadre cercano di rinforzare la rosa in vista della stagione appena iniziata. In attesa di capire quale sarà il futuro di Rafa Leao, il Milan intende concretizzare altri colpi di mercato e quindi ha messo nel mirino Alvyn Sanches: il classe 2003 dello Young Boys ha attualmente un contratto col proprio club fino al 2029.

Ai rossoneri piace anche il profilo di Dario Osorio valutato 15 milioni di euro e il Midtjylland.

L'Inter che ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Curtis Jones, è bloccata dalla permanenza di Luis Henrique: la trattativa con la Roma è ormai tramontata ed in caso di un mancato trasferimento da parte del centrocampista non sono previsti ulteriori calciatori in entrata.

La Lazio continua a lavorare per la cessione di Petar Ratkov che non rientra nei piani di mister Gattuso: il ds Fabiani sta cercando di mandare l'attaccante in prestito al Siviglia dopo diversi rifiuti da parte dello stesso professionista. Nel frattempo i biancocelesti hanno contattato il Lipsia per Conrad Harder, ma la pista risulta essere complicata visto che sul centravanti ci sono anche il Leeds e il Galatasaray.

Possibile trasferimento al Monza per Manuel Lazzari che non rientra più nei piani del mister alla quale gli preferisce Romano Floriani Mussolini.

Il futuro di Sebastiano Esposito risulta essere ancora incerto: il Sassuolo ha raggiunto un accordo col Cagliari ma non col giocatore. L'attaccante è seguito da Napoli, Torino, Bologna e Valencia.

Honest Ahanor dall'Atalanta potrebbe andare al Chelsea. I Blues pensano ad un contratto fino al 2033, per poi cederlo fino a giugno 2027 in prestito allo Strasburgo.

Moise Kean ha invece saltato l'allenamento con la Fiorentina, in quanto intende lasciare il club per approdare al Como. I lariani hanno invece presentato una nuova offerta da 40 milioni di euro per l'attaccante della nazionale azzurra.