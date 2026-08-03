Il mercato continua a offrire nuovi intrecci tra le grandi del calcio italiano, sempre alla ricerca dei profili migliori per rinforzare le rispettive rose. Juventus e Milan starebbero Alessandro Circati, giovane difensore del Parma destinato a diventare uno dei nomi più caldi delle prossime settimane, mentre l'Inter avrebbe riaperto i contatti per un esterno offensivo di livello internazionale, studiando una formula che prevede anche l'inserimento di una contropartita tecnica.

Circati infiamma il mercato: Juventus e Milan pronte al duello

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, Juventus e Milan potrebbero presto accendere un vero e proprio duello di mercato per Alessandro Circati.

Il difensore del Parma, classe 2003, nato in Italia ma di nazionalità australiana, viene considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo e avrebbe attirato l'attenzione di entrambe le società grazie alle sue qualità tecniche e alla notevole duttilità tattica.

Circati, infatti, ha dimostrato di poter offrire ottime prestazioni sia da difensore centrale sia da terzino destro, caratteristica particolarmente apprezzata in un calcio sempre più orientato verso interpreti versatili. Proprio questa poliedricità avrebbe spinto il Parma a fissare una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, cifra importante per un giocatore ancora molto giovane ma ritenuto pronto per il salto in una squadra di vertice.

Resta da capire quale tra Juventus e Milan deciderà di affondare il colpo per prima e se i ducali saranno disposti ad aprire alla cessione già in questa finestra di mercato.

Inter, torna di moda Diaby: sul tavolo anche il cartellino di Asllani

Anche l'Inter continua a muoversi per rinforzare il reparto offensivo. Secondo indiscrezioni provenienti direttamente dall'Arabia Saudita, i nerazzurri sarebbero tornati a valutare con attenzione Moussa Diaby, esterno offensivo dell'Al-Ittihad che rappresenterebbe un innesto di qualità e imprevedibilità per la formazione di Cristian Chivu.

Per cercare di convincere il club saudita, la dirigenza interista avrebbe presentato una proposta da 18 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, ormai considerato in uscita dalla Pinetina, potrebbe così trasformarsi nella chiave dell'operazione.

Al momento, però, i dirigenti dell'Al-Ittihad starebbero ancora valutando l'offerta senza aver preso una decisione definitiva. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se la trattativa entrerà concretamente nel vivo o se l'Inter sarà costretta a orientarsi verso altri obiettivi.