Il finale di mercato potrebbe creare un asse inatteso tra Torino e Milano, con Juventus e Milan impegnate in contatti per costruire operazioni più ampie rispetto ai soli nomi già emersi. Intanto l'Inter si prepara a una nuova fase della trattativa per Curtis Jones, ma per finanziare il colpo potrebbe essere necessaria un'ulteriore partenza dopo quella di Frattesi. Luis Henrique resta il principale candidato all'addio, anche se la Roma avrebbe rallentato sul brasiliano.

Juventus-Milan, contatti serrati: si studiano più incastri

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X da Gianluigi Longari, Juventus e Milan sarebbero entrate in contatto nelle ultime ore e i dialoghi tra le due dirigenze starebbero procedendo con particolare intensità.

Sul tavolo non ci sarebbero soltanto i nomi già emersi nelle scorse settimane, vale a dire Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, ma un ventaglio più ampio di possibili operazioni.

Tomori rappresenta da tempo un profilo particolarmente gradito a Frederic Massara e potrebbe diventare una pedina importante nel ridisegno della difesa bianconera. Fofana, invece, garantirebbe alla Juventus maggiore fisicità e dinamismo in mezzo al campo. La sensazione, però, è che i due club stiano cercando di allargare il discorso per individuare eventuali incastri tecnici ed economici capaci di soddisfare entrambe le esigenze. Con il mercato ormai entrato nella fase conclusiva, una trattativa articolata potrebbe rappresentare un'opportunità per accelerare diverse uscite e, contemporaneamente, permettere a Juventus e Milan di intervenire su reparti ancora da completare.

Inter, Oaktree chiede un'altra cessione: Luis Henrique sotto osservazione

Situazione completamente diversa per l'Inter, chiamata invece a trovare le risorse necessarie per tentare l'affondo decisivo su Curtis Jones. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia, dalla proprietà Oaktree sarebbero infatti arrivate indicazioni precise: per finanziare l'operazione con il Liverpool potrebbe servire un'altra cessione oltre a quella già effettuata di Davide Frattesi.

Il principale indiziato per lasciare la Pinetina continuerebbe a essere Luis Henrique, ma proprio su questo fronte sarebbero emersi rallentamenti. La pista che portava il brasiliano alla Roma, infatti, si sarebbe raffreddata nelle ultime ore e questo complicherebbe i piani della dirigenza nerazzurra. Per Chivu, che considera Jones il profilo ideale per aggiungere qualità e caratteristiche differenti al centrocampo, la questione resta quindi strettamente legata alle uscite.