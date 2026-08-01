Il mercato continua a regalare indiscrezioni destinate a far discutere, soprattutto quando coinvolgono le grandi protagoniste della Serie A. La Juventus starebbe valutando soluzioni alternative per rinforzare la corsia mancina, arrivando a ipotizzare uno scambio con il Napoli, mentre l'Inter sarebbe pronta a un investimento di altissimo profilo per regalare a Cristian Chivu due rinforzi di livello internazionale provenienti dalla Premier League.

Juventus, il Napoli dice no allo scambio Gatti-Olivera

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe proposto al Napoli uno scambio che avrebbe coinvolto Federico Gatti e Mathias Olivera.

Il difensore bianconero sarebbe finito nel mirino del club partenopeo, che da tempo ne apprezzerebbe le qualità e il profilo caratteriale, ritenendolo un elemento ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Dall'altra parte, la Juventus avrebbe individuato in Olivera il rinforzo giusto per aumentare qualità e duttilità nella propria retroguardia. L'uruguaiano, infatti, oltre a ricoprire con continuità il ruolo di esterno sinistro, è in grado di adattarsi anche come difensore centrale e, all'occorrenza, da mezz'ala, caratteristiche particolarmente gradite allo staff tecnico bianconero. Nonostante la stima del Napoli nei confronti di Gatti, la proposta non avrebbe però convinto né il direttore sportivo Giovanni Manna né il presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbero deciso di respingere l'ipotesi di scambio, chiudendo sul nascere una trattativa destinata comunque ad alimentare il dibattito tra gli addetti ai lavori.

Inter, Romero e Curtis Jones nel mirino: Chivu sogna due colpi dalla Premier

Sul fronte nerazzurro, invece, arrivano indiscrezioni particolarmente ambiziose. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia sul proprio profilo X, l'Inter sarebbe pronta a spingersi fino ai propri limiti economici nei prossimi giorni per consegnare a Cristian Chivu due rinforzi di assoluto livello provenienti dalla Premier League.

L'obiettivo sarebbe quello di chiudere per Cristian Romero del Tottenham e Curtis Jones del Liverpool, due profili capaci di innalzare sensibilmente il tasso tecnico e l'esperienza della rosa interista. Un'operazione che, sulla carta, richiederebbe un investimento complessivo molto vicino ai 100 milioni di euro, cifra importante ma che testimonia la volontà del club di competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.