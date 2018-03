Un gravissimo fatto che ha lasciato senza parole moltissimi appassionati di #Ciclismo. Internet come ormai sappiamo è un mezzo potente per la diffusione di notizie, video e foto che coinvolgono migliaia di persone. Negli ultimi giorni è stato messo on line un video molto forte e che indigna a prescindere dalle proprie passioni sportive.

Bulli contro ciclista, le autorità non hanno ancora preso provvedimenti in merito

Il video che sta circolando in queste ore vede un gruppo di ragazzi annoiati, che preferiamo chiamare bulli, che in giro sulla propria auto nelle campagne inglesi ha messo a repentaglio l'incolumità di uno sfortunato appassionati di ciclismo.

Sappiamo che la convivenza sulla strada tra automobilisti, e le loro intemperanze alla guida - non di tutti -, e i ciclisti, con il loro modo a volte inadeguato di seguire le regole del codice della strada [VIDEO] - non tutti -, non è facile.

Ma in questo caso viene superato ogni limite dell'intelligenza e del rispetto della persona. Il ciclismo non c'entra nulla ma viene eseguito un gesto banale, cattivo, che avrebbe portato a conseguenze nefaste per il ciclista sfortunato protagonista della vicenda.

Dal video che è possibile visionare in calce a questo articolo, si sentono i ragazzi in macchina che confabulano. Un amico incita il ragazzo alla guida a rallentare la marcia e avvicinarsi al ciclista che hanno visto a bordo strada. E' un attimo e dal finestrino il bullo in questione si sporge fino a spintonare lo sportivo che, non accorgendosi di ciò che stava per avvenire, finisce bruscamente nel fosso a lato della banchina.

Compiuto questo gesto eroico i ragazzi non solo non si fermano per controllare le condizioni dell'uomo rovinosamente caduto nel fossato, ma si sente dall'audio, che in macchina ridono e scherzano. Il conducente dell'auto quindi non solo non stoppa il veicolo ma si allontana tra l'indifferenza e le risate generali. Sui media inglesi che hanno documentato l'accaduto è riportato che per fortuna il ciclista non è rimasto ferito dalla bravata di questi giovani bulli.

Il video si è diffuso in un attimo, e il web si è subito scatenato [VIDEO]contro il gesto del gruppo di amici. Le autorità inglesi sono state subito interpellate dalle associazioni di appassionati di ciclismo, inglesi e non, per rintracciare i ragazzi ma ad oggi non c'è ancora stato alcun fermo e nessun provvedimento a carico di questi bulli.

