L’incubo terrorismo [VIDEO] torna a farsi sentire. Oggi la Germania ha dovuto fare i conti con un nuovo presunto attacco terroristico. Un furgone si è lanciato su alcune persone che stavano passeggiando per la città di #Münster. Una notizia inaspettata che ha lasciato tutti sbigottiti. Per il momento il bilancio è di 50 feriti e 4 morti. Tra i feriti ce ne sarebbero addirittura sei che rischiano la vita. Le autorità hanno subito pensato a un attacco terroristico ma gli ultimi aggiornamenti parlano di un tedesco con problemi psichici. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo oggi e qual è il motivo del folle gesto di oggi 7 aprile 2018.

Attentato Münster: l'artefice sarebbe un tedesco con problemi psichici

Purtroppo oggi abbiamo dovuto assistere a una brutta notizia di cronaca [VIDEO], l'ennesima tragedia che ha provocato morti e feriti. Tutto è avvenuto nella piazza Kiepenkerl all’interno della città vecchia. All’improvviso un mezzo usato, nel centro storico della città e guidato da un folle, si è lanciato contro i tavoli esterni del ristorante Kiepenkerl. I clienti che erano seduti e che cercavano di trascorrere un pomeriggio in pieno relax, sono stati travolti.

Sembrava un nuovo attentato in Germania dopo quello a Berlino. Nel dicembre 2016 infatti un camion si era lanciato sulla folla nel bel mezzo di un mercato di Natale. In quel caso sono morte 12 persone tra cui una ragazza italiana. L’attentatore, che si chiamava Anis Amri, fu ucciso dalla Polizia Italiana a Sesto San Giovanni.

Tragedia in Germania: Angela Merkel e il cordoglio per le vittime

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Farnesina, si stanno già facendo le verifiche necessarie per capire se ci sono dei connazionali che hanno partecipato alla tragedia. La cancelliera Angela Merkel ha espresso il suo cordoglio per le vittime. Una nuova tragedia ha colpito l’Europa facendo delle nuove vittime. Cominciano anche a venir fuori le prime testimonianze. In particolare un ristoratore ha raccontato che al momento dell’attacco c’erano circa 200 persone.

All’interno del furgone è stato anche trovato un oggetto sospetto. Per il momento non si sa ancora di cosa si tratti ma, per sicurezza, gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questa tragica notizia. L’unica cosa da fare è sperare che il numero dei morti non aumenti ulteriormente. #attentato Münster #terrorismo