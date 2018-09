I carabinieri della stazione di Bellagio in collaborazione con i colleghi del terzo reggimento "Lombardia" hanno arrestato [VIDEO]qualche giorno fa, un immigrato clandestino di origine africana, più precisamente del Gambia di 21 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale e rapina. L'uomo è stato accusato di avere molestato una turista tedesca, che transitava con le amiche presso i giardini pubblici di Como e di averla derubata dello zainetto contenente denaro ed effetti personali. Il sospettato di reato è stato bloccato dai militari dell'arma quasi in flagranza di reato.

La violenza e la rapina

il reati contestati ad un immigrato irregolare originario del Gambia di 21 anni, sono stati commessi nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, all'interno dei giardinetti pubblici della cittadina di Como, distante cinquanta chilometri circa dal capoluogo lombardo.

L'extracomunitario si trovava all'interno della villetta comunale della località lacustre, diventata in questi ultimi tempi scenario di diversi fatti illeciti e frequentati da gente di malaffare, quando all'improvviso ha adocchiato tre turiste tedesche. L'uomo ha adescato una delle tre giovani teutoniche, che stava facendo una passeggiata di relax a ridosso di uno dei più bei paesaggi lacuali della nazione.

Successivamente, ha palpeggiato la ragazza germanica nella parti intime e poi le ha strappato via il suo zainetto, contenente portafoglio, documenti e denaro contante. La donna però ha cominciato ad urlare e a chiedere aiuto proprio mentre il malfattore tentava di allontanarsi velocemente dal luogo, dopo il furto. Le grida della donna sono state udite da una pattuglia dei carabinieri, che proprio in quel momento perlustrava il centro abitato per dei normali controlli di routine.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Bellagio sono intervenuti nella villetta a seguito delle strilla della vittima, che dopo l'illecito invocava i soccorsi. I militari dell'arma intervenendo prontamente sono riusciti ad intercettare il trasgressore risultato poi essere, senza permesso di soggiorno intento a fuggire via dal luogo del crimine. Gli uomini della benemerita hanno così bloccato il migrante [VIDEO] quasi in flagranza di reato. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale e rapina. Le forze dell'ordine lo hanno tradotto in seguito presso il carcere Bassone di Como, a disposizione dell'autorità giudiziaria.