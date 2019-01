Annuncio

Annuncio

Una vicenda davvero spiacevole [VIDEO] quella che arriva da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo ha trovato sua moglie in dolce compagnia dell'amante. Il fatto è riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ma ovviamente il nome dei protagonisti di questa storia non è stato citato, in modo da non ledere la privacy della famiglia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, da diverso tempo, nutriva sospetti sulle frequentazioni della donna, e temeva che la loro storia fosse in pericolo.

Tutto è accaduto ieri mattina, quando l'uomo ha deciso di scoprire una volta per tutte se la moglie aveva o meno un'altra storia.

L'uomo si è nascosto sotto il letto

Il soggetto tradito si è nascosto sotto il letto matrimoniale e ha atteso che la moglie facesse rientro a casa.

Advertisement

Poco dopo la donna è giunta nella loro abitazione, ma non era sola, visto che con lei era presente un altro uomo. La situazione è divenuta abbastanza chiara quando la coppia ha assunto atteggiamenti espliciti. A quel punto il marito della donna è uscito allo scoperto. La moglie credeva che lui fosse a lavoro e non sospettava minimamente questa mossa del marito. L'uomo, ferito nell'orgoglio, pare abbia dato un "ceffone" all'amante della moglie, che però avrebbe preferito accusare il colpo. A questo punto, l'amante sarebbe uscito di scena e la coppia è rimasta da sola. La donna poi ha accusato un malore, da lì è partita una chiamata al 118, che è giunto sul posto con un'ambulanza. Dell'accaduto sono stati avvisati anche i carabinieri della locale compagnia che si sono recati sul luogo del fatto di cronaca [VIDEO].

Advertisement

I migliori video del giorno

L'arrivo dei parenti

Saputo quanto successo, i parenti dei rispettivi coniugi si sono recati nell'abitazione di famiglia in modo repentino. La situazione è divenuta ancora più ingarbugliata. A quel punto i militari hanno anche effettuato un controllo approfondito in casa, in modo tale da sincerarsi che non ci fossero armi, in modo che nessuno potesse usarle per far del male. Dopo diverso tempo le acque pare si siano calmate, e solo a quel punto i militari sono andati via. Gli agenti hanno infatti cercato di portare i presenti a più miti consigli. La vicenda sta facendo parlare gli abitanti del paese, che ovviamente sono rimasti incuriositi da questa storia, divenuta virale in pochissimo tempo. Ulteriori sviluppi forse si potranno avere nei prossimi giorni: la vicenda, ad oggi, appare ancora poco chiara.