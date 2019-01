Annuncio

Annuncio

Una storia decisamente molto triste [VIDEO] quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Padova. Un uomo, di appena cinquantaquattro anni, Pierantonio Garbin, è deceduto pochi giorni dopo essere arrivato alla tanto "agognata" pensione. L'uomo, carabiniere del piccolo comune di Conselve, aveva raggiunto da pochissimo l'età per poter andare in pensione, ma purtroppo è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava all'interno della propria abitazione, lungo la strada Conselvana.

Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, l'uomo si è spento proprio tra le braccia della sua compagna, Valentina Destro, che essendo un'esperta operatrice socio sanitaria stava tentando di soccorrerlo per salvargli la vita: alla fine la donna non è riuscita nel suo intento.

Advertisement

Tragedia in provincia di Padova: raggiunge il pensionamento ma muore per un arresto cardiaco

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, sua moglie lavora all'interno di una casa di riposo della zona e quindi era consapevole di ciò che stesse accadendo a suo marito. Mentre cercava di dargli una mano, praticandogli le manovre salvavita che si dovrebbero effettuare in caso di arresto cardiaco, quindi, ha immediatamente lanciato l'allarme al pronto soccorso. La donna ha chiamato chiedendo l'intervento di un'ambulanza e dei sanitari, giunti sul posto in modo repentino, anche se purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantaquattrenne. Neanche le competenze di sua moglie sono servite per riuscire a tenerlo in vita.

In pensione dopo più di trent'anni di servizio nei Carabinieri

Una tragica notizia [VIDEO], quella del decesso di Pierantonio Garbin, che ha scosso l'intera comunità di Conselve, così come tutti i colleghi dell'Arma dei Carabinieri che lo conoscevano e che sono adesso in lutto per la sua precoce scomparsa.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'uomo era originario della città di Vicenza e si era congedato, andando in pensione dopo ben trenta anni di lavoro messo al servizio del Paese. L'uomo aveva inoltre raggiunto la carica di supervisore della centrale operativa. Una tragedia, quella di Pierantonio, che ha sconvolto la "sua" Valentina, la quale con tutte le forze ha tentato di salvargli la vita sino alla fine, senza però riuscire nel suo intento. Ti attendono ulteriori aggiornamenti sul caso, che arriveranno forse nelle prossime ore.