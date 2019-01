Annuncio

Il 18 gennaio di due anni un'anomala slavina investiva e radeva al suolo la struttura alberghiera dell'Hotel Rigopiano, ovvero quello che fino a 2 anni aveva rappresentato il sito d'attrazione turistica per antonomasia del comune di Farindola (Pescara). Nella giornata del 18 gennaio, diverse ore fa, si è tenuta l'attesa cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia di Rigopiano, che è costata la vita a 29 persone e ha registrato un bilancio di 11 superstiti alla calamità naturale.

Alla suddetta cerimonia, erano presenti i Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

10 milioni di euro da destinare alle famiglie delle vittime di Rigopiano

Nel corso di una recente video-diretta pubblicata sul profilo ufficiale Facebook del ministro dell'interno, Matteo Salvini, quest'ultimo aveva dichiarato che avrebbe presentato in sede di Parlamento un emendamento da includere nella Manovra al fine di chiedere che venissero destinati i 10 milioni di euro trovati nel bilancio del Ministero dell'interno alle famiglie di coloro che hanno perso la vita, nella tragedia di Rigopiano.

''Ho guardato negli occhi quei papà, quelle mamme, quei figli, quegli orfani, quelle vedove che hanno perso i loro cari, hanno perso speranza, hanno perso il sorriso, hanno perso il futuro, hanno perso la casa, hanno perso il lavoro… in due anni hanno mandato tante rassicurazioni, tante pacche sulle spalle, medaglie, strette di mano, io mi ero impegnato in una settimana a dare una risposta concreta. Senza far miracoli, non ci sono geni, non ci sono eroi, però ci sono persone oneste serie e concrete [VIDEO] [VIDEO], coerenti… ebbene è passata una settimana, perché ero lì venerdì scorso, abbiamo lavorato, e ringrazio i funzionari, per un emendamento che avrò l'orgoglio di portare all'attenzione del Parlamento al Decreto Milleproroghe; sono stati trovati nel Bilancio al Ministero dell'Interno 10 milioni di euro'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che Matteo Salvini aveva rilasciato online alcuni giorni fa, prima di presentarsi alla cerimonia di commemorazione delle vittime del caso di cronaca nera di Rigopiano [VIDEO].

''Lo Stato c'è. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per voi e li abbiamo presi dal fondo speciale del mio Ministero'', ha asserito diverse ore fa il leader del Carroccio. A due anni esatti dal giorno in cui l'Hotel Rigopiano veniva sommerso da un'anomala slavina, rivelatasi fatale per via della negligenza mostrata in allerta-maltempo e pronto-soccorso prontamente mancati, i Vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno presenziato alla giornata tenutasi in ricordo delle 29 persone che, esattamente 2 anni fa [VIDEO], perdevano la vita, sotto le macerie dell'albergo di Farindola. ''Noi ci siamo'', ha rincuorato così i presenti alla cerimonia Luigi Di Maio, al quale si è aggiunta poco dopo la presenza di Matteo Salvini, che ha deciso di essere a Penne per prestare ascolto ai racconti delle famiglie delle vittime. I due Vicepremier sono stati accolti in Abruzzo dai complimenti giunti da parte di coloro che si dicono grati al Governo giallo-verde per l'approvazione del decreto 'Reddito di cittadinanza e Quota 100'.