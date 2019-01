Annuncio

Grave sparatoria poche ore fa in Louisiana, stato affacciato sul golfo del Messico nel sud-est negli Stati Uniti d'America. Un giovane di 21 anni, Dakota Theriot, attualmente in fuga, è sospettato di avere ucciso i suoi genitori e altre tre persone. Il giovane, armato e pericoloso, è ricercato per omicidio [VIDEO]in due contee. La notizia, diffusa da tutti i principali media americani (che stanno seguendo in diretta gli sviluppi della tragica vicenda) è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo.

Caccia all'uomo

E' caccia all'uomo in tutta la Louisiana. La polizia, come ha comunicato lo sceriffo Bobby Webre sta cercando il presunto killer in due parrocchie (a livello amministrativo rappresentano l'equivalente delle contee negli altri stati degli States [VIDEO]).

Le autorità locali hanno diffuso l'identikit di Dakota Theriot, originario di Gonzales, piccolo comune della parrocchia di Ascension (Ascension Parish). Il giovane, sabato mattina, intorno alle 9 (ora locale) avrebbe ucciso i genitori con i quali, fino a poco tempo fa, conviveva in Churchpoint Road e altre tre persone - un quarantenne e due ventenni - nella vicina parrocchia di Livingston.

I due centri, separati da 25 miglia, distano un centinaio di km da New Orleans. Gli investigatori ritengono che le due sparatorie siano collegate tra loro e non si esclude che il movente del folle gesto sia scaturito da una lite. Il ragazzo si è allontanato a bordo di un pick-up un Dodge Ram del 2004 di colore grigio metallizzato, e ha con sé ancora l'arma utilizzata per i delitti. "Chiunque lo incontri - ha dichiarato lo sceriffo - contatti immediatamente le autorità al numero 225-621-4636".

Le vittime

Tutte e cinque le vittime sono state identificate. Secondo una prima ricostruzione, il presunto killer, di primo mattino, ha aperto il fuoco prima a Livingston Parish uccidendo Billy Ernest, 43 anni ed i figli Tanner Ernest, 17 anni e Summer Ernest di 20. Poi, il giovane sarebbe andato a casa dei genitori, ad Ascension Parish, piccolo centro ad est di Baton Rouge e ha sparato alla madre, Elizabeth Theriot, e al padre, Keith Theriot, entrambi cinquantenni.

Le autorità ancora non sanno cosa abbia scatenato la furia omicida di Dakota Theriot. Gli investigatori, comunque, non escludono che tutto sia nato da una violenta lite in famiglia (o da un "bisticcio" tra fidanzati degenerato). Il giovane, ultimamente, non andava d'accordo con i genitori (infatti, in seguito ad alcuni contrasti, aveva lasciato casa).