Annuncio

Annuncio

Dalla provincia di Latina arriva una storia al limite del paradossale. Una donna di 48 anni, originaria del napoletano (ma da tempo residente a Formia), qualche anno fa si sarebbe invaghita di un giovane sacerdote, don Luca Macera, 34 anni, e si è trasformata in una vera e propria stalker. Il parroco, esasperato è stato costretto a chiedere un trasferimento e l'intervento delle forze dell'ordine. Ma, finora, non è stato sufficiente: la donna, nonostante il divieto di avvicinamento alla vittima e un foglio di via, è "tornata all'attacco".

Amore proibito

La donna, un matrimonio fallito alle spalle e - con ogni probabilità - alcuni problemi psichiatrici e comportamentali mai risolti, è diventata l'incubo di don Luca Macera.

Advertisement

Tutto è iniziato nell'aprile del 2014 a Minturno, sempre in provincia di Latina. La donna, un giorno, contattò il sacerdote e si propose come guida per un percorso spirituale: don Luca, pensò che volesse avere un ruolo all'interno della comunità, ma presto si accorse che il vero oggetto delle sue attenzioni era lui.

Quella che pareva un'innocua infatuazione a senso unico, però, giorno dopo giorno, si è trasformata in una vera e propria ossessione morbosa (con tanto di "appostamenti", tentati approcci e proposte).

Il foglio di via

Don Luca, esasperato, fu addirittura costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dell'Arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari (che lo ha trasferito a Fondi, dopo avergli concesso un periodo di riposo).

La parrocchiana stalker però non si è mai data per vinta.

Advertisement

I migliori video del giorno

E, dopo aver collezionato una serie di provvedimenti disciplinari, esser finita in tribunale e aver ricevuto un divieto di avvicinamento alla vittima negli scorsi mesi si è improvvisata Sherlock Holmes e, dopo esser riuscita a rintracciare il parroco, ha continuato la sua attività persecutoria.

Mercoledì 31 gennaio, la donna, si è così presentata nella chiesa di Fondi dedicata a San Pietro Apostolo e ha fatto la sua solita piazzata a don Luca. I fedeli, increduli ed un po' intimoriti, hanno dovuto addirittura far intervenire una volante.

Gli agenti, al loro arrivo, han trovato la 48enne che infastidiva ancora il sacerdote, l'hanno allontanata con un foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Fondi per tre anni. Tutto ciò, però, non è servito: questa mattina, la donna, si è ripresentata in chiesa. Stavolta, la stalker è stata raggiunta da una denuncia per inottemperanza alla misura imposta.