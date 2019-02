Annuncio

Annuncio

All'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli) una giovane neo mamma 27enne è morta improvvisamente nelle prime ore dell'alba di ieri, dopo essere stata ricoverata la mattina precedente. Anche se le cause sono ancora da accertare, le indagini si stanno focalizzando sulla sepsi, sindrome caratterizzata da una risposta infiammatoria elevata rispetto all'infezione in corso.

I particolari della vicenda

La ragazza, che aveva partorito appena dieci giorni fa, era stata ricoverata in ospedale nella mattinata di giovedì, verso le 11.30, a causa di un malessere diffuso in tutto il corpo.

Oltre alla descrizione di questi sintomi di spossatezza la donna non aveva dichiarato altro restando, quindi, in osservazione al pronto soccorso. Le sue condizioni, stazionarie al momento del primo controllo, sono precipitate all'improvviso e, in poco tempo, sono diventate critiche.

Advertisement

Dal pronto soccorso la paziente è stata spostata subito in sala di rianimazione, in quanto le condizioni fisiche diventavano ogni secondo più disperate. Nonostante i vari tentativi di aiuto da parte dei medici la donna è morta ieri mattina alle 3.30.

La Direzione dell'ASL Napoli 3 Sud ha sottolineato come non ci siano situazioni né di allarme, né di emergenza e che la motivazione che ha portato la giovane mamma al decesso non è un qualcosa di contagioso o che potrebbe mettere a repentaglio la vita di altri pazienti. Ha inoltre porto le condoglianze alla famiglia della donna colpita da questo lutto improvviso ed inspiegabile.

Accertamento delle cause della morte

Durante il ricovero della paziente sono stati fatti alcuni accertamenti per confermare o meno se si può parlare di sepsi infettiva.

Advertisement

I migliori video del giorno

Anche se ancora devono essere accertate le cause del decesso, sono già iniziati gli interventi necessari in queste situazioni da parte di tutti quanti i medici, rianimatori e infermieri entrati in contatto con la donna. Anche per quanto riguarda il percorso assistenziale e clinico rivolto all'assistita sono iniziati degli accertamenti per vedere se ci fosse qualcosa collegabile a questo inaspettato decesso o se nulla poteva far presagire quanto successo. Al momento, sottolinea l'ASL, non esistono allarmi o emergenze, quindi bisognerà solamente aspettare di capire cosa abbia portato la donna alla morte repentina. Inoltre è stata completamente abbandonata l'idea di morte per meningite fulminante, di cui si era parlato poche ore fa.