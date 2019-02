Annuncio

Una terribile tragedia familiare si è consumata questa mattina a Poggibonsi, nel senese, intorno alle sette, dove un uomo di 90 anni ha strangolato sua moglie, una 82enne, nel sonno, e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo ha dichiarato agli inquirenti di non aver avuto il coraggio di farla finita. Subito dopo aver compiuto il misfatto ha tentato di gettarsi nelle acque del fiume Staggia. Questo primo tentativo sarebbe andato a vuoto, a causa della pochissima acqua presente. A questo punto è rientrato nell'abitazione di famiglia, e ha cercato di tagliarsi le vene. Non è riuscito, fortunatamente, a portare a termine il suo piano. Al momento l'anziano si trova ricoverato in psichiatria nello stesso nosocomio di Campostaggia, piantonato dai Carabinieri.

Un vicino ha dato l'allarme

Secondo quanto riportato dai media locali e nazionali, pare che a dare per primo l'allarme di quanto avvenuto stamane, sia stato un vicino di casa (una vicina secondo altre fonti). I militari sono arrivati subito sul luogo del fatto di cronaca. Sarebbe stato lui stesso a confessare il delitto agli agenti, che in casa hanno trovato anche dei biglietti. Il dramma ha colpito in maniera improvvisa e inaspettata la comunità della cittadina toscana, sconvolta da quanto accaduto. La notizia del delitto si è sparsa in pochissimo tempo, e tutti ora in paese si chiedono che cosa abbia spinto l'uomo ad agire in questa maniera nei confronti della sua consorte. Il 90enne, per tagliarsi le vene, avrebbe usato un coltello. Sul caso stanno ovviamente indagando gli agenti, che vogliono ovviamente andare a fondo alla vicenda.

Anziano trovato in stato confusionale

Secondo quanto riporta Radio Siena, sulle sue pagine on-line, pare che l'anziano sia stato trovato in stato confusionale dal vicino di casa, che ha, come detto, allertato immediatamente le autorità e per primo si è accorto di quanto era avvenuto. Nessuno si aspettava che una mattinata di metà febbraio si potesse trasformare in tragedia. Non è dato sapere, al momento, il contenuto esplicito dei biglietti trovati nell'abitazione di famiglia, in cui l'uomo ha comunque chiesto scusa per il suo gesto, su questi particolari sicuramente si farà luce nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. Il delitto, inoltre, si è consumato in una zona residenziale della stessa Poggibonsi. La coppia era molto conosciuta in paese, e per questo il dramma ha avuto subito un'eco immediato in tutta la comunità.