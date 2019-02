Annuncio

Annuncio

Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in un campo parrocchiale di Arsiero, in provincia di Vicenza. Un ragazzino di soli 12 anni infatti, Samuele Meneghini, improvvisamente si è accasciato a terra. Secondo quanto riporta la stampa locale vicentina, a quanto pare il ragazzino è stato colto improvvisamente da un infarto, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi sconcertati dei suoi amici, che sono rimasti scioccati per quanto accaduto. Nessuno immaginava che durante una tranquilla partitella con gli amici, Samuele avrebbe lasciato tutti all'improvviso.

Aveva detto agli amici di non sentirsi bene

Sul posto, negli attimi immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso, e un'autoambulanza del Suem.

Annuncio

I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane vittima. Gli inquirenti hanno provato a ricostruire i momenti precedenti al malore, e sembra che lo stesso Samuele abbia detto ai suoi amici di non sentirsi particolarmente bene. Subito dopo, secondo quanto riporta la testata giornalistica online, Leggo, avrebbe cominciato a barcollare per poi cadere a terra. Samuele, che abitava nella cittadina di Arsiero, era molto conosciuto in paese. La notizia del decesso del ragazzino ha scioccato davvero tutta la comunità e naturalmente ha lasciato sconvolta l'intera famiglia del bambino.

Il sindaco della cittadina è scoppiato in lacrime

Dopo poco tempo la notizia della morte del ragazzino ha raggiunto anche il palazzo del Comune.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il primo cittadino, Tiziana Occhino, sarebbe scoppiata a piangere non appena le è stato riferito del dramma, almeno così riportano i media. Un episodio che ha lasciato davvero tutti senza parole. Sul caso comunque si cercherà di capire di più nelle prossime ore. A breve si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari sulla vicenda. Non è tra l'altro il primo episodio del genere che avviene nel nostro Paese. Diverso tempo fa, un fatto simile accadde a Verona, dove un bambino di soli 11 anni svenne improvvisamente a casa sua, sotto gli occhi sconcertati dei suoi genitori. Il padre soccorse immediatamente il bambino, ma purtroppo, per lui, non ci fu nulla da fare: il bimbo morì a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Annuncio

Il dramma, tra l'altro, avvenne nello stesso giorno in cui suo padre compiva gli anni.