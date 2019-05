Poteri occulti controllano il mondo e nascondono la vera forma della Terra, disco ultrapiatto che galleggia nello spazio. Ne sono certi i terrapiattisti riuniti ieri a convegno, dalle nove di mattina fino al tramonto, in una sala dell'hotel Politeama di Palermo.

La convention era stata anticipata da una conferenza stampa di presentazione che si è svolta sabato. La terra tonda? Niente affatto, e tutte le teorie scientifiche elaborate negli ultimi secoli, altro non sono che una gigantesca mistificazione. Solo che, secondo gli organizzatori dell'evento, mentre catastrofi, ufo, epidemie piacciono ai mass media, la verità sull'assenza di curvatura terrestre non è accettata. L'ospite eccellente, Beppe Grillo, non c'era.

I terrapiattisti hanno organizzato a Palermo un raduno 'modiale', Beppe Grillo aveva annunciato la sua partecipazione ma non si è presentato.

Il meglio delle teorie complottiste

Foto e slides, formule matematiche e citazioni: i relatori alla convention 'mondiale' dei terrapiattisti che si è svolta in una saletta da cento posti di un albergo al centro di Palermo, riempita più da curiosi e giornalisti o da chi voleva concedersi uno spettacolo da ridere che da convinti sostenitori, hanno passato in rassegna il meglio del repertorio complottista. A cominciare dal pezzo forte: la Terra è piatta ed è sicuramente intuibile guardando l'orizzonte.

Per questo, a breve, i finestrini saranno eliminati dagli aerei. La gravità non esiste, terra sferica ed eliocentrismo sarebbero mistificazioni diffuse per negare la veridicità della Bibbia e l'esistenza di Dio. Il Sole altro non è che una lampadina che gira sopra la terra come una spirale, e gli altri pianeti sono "ologrammi, lampi di luce". La verità è nell'astronomia 'zetetica'.

L'ingegnere elettronico Agostino Favari, l'agricoltore bresciano Albino Galuppini, il disoccupato Calogero Greco che gira l'Italia facendo conferenze in merito, e una donna, Morena Morlini, i primi due ex attivisti 5 Stelle, sono i terrapiattisti che hanno organizzato l'evento, costo d'ingresso per tutti, giornalisti e operatori compresi, 20 euro.

Sono convinti che viviamo in una gabbia pur senza sbarre, come nel film Matrix, di fatto siamo manipolati da poteri occulti. Chi sono? Soros e gli Stati Uniti d'America che hanno imposto papa Bergoglio "pagato da Soros" al posto di Ratzinger. Bergoglio sarebbe un massone, così come lo furono Darwin, Einstein, mentre gli astronauti sono degli attori al servizio della Nasa, "come dire Satana o Disneyland" perché lo sbarco sulla Luna non c'è mai stato.

Nell'analisi dei relatori, tutta la scienza finora prodotta va rottamata, ogni cosa è collegata a un grande complotto contro la verità, ma per fortuna si starebbe facendo strada un sapere alternativo attraverso la Rete. Secondo Albino Galuppini, le Torri gemelle di New York abbattute durante gli attentati dell′11 settembre 2011, erano scatole vuote, ospitavano antenne per simulare trasmissioni satellitari, ma i satelliti non esistono. La foto del buco nero, poi, è un clamoroso falso, "una mentina spaziale".

Poi c'è la storia del regno di Tartaria, esistito fino a non molto tempo fa nell'attuale Russia, era abitato da giganti, nati dall'ibridazione tra angeli decaduti e donne terrestri. Sarebbero stati anche trovati gli scheletri di questi esseri che avrebbero costruito le piramidi e il Colosseo, Ma i loro resti sarebbero stati fatti sparire per non contrastare il darwinismo.

Beppe Grillo diserta l'appuntamento e invia una 'pizza'

Settimane fa, era stata annunciata al convegno la presenza di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle e in passato idolo di questi convinti assertori che "non solo la forma della Terra è diversa da quella che ci hanno raccontato, ma anche tutta la storia". In realtà non è mai arrivato. Era una boutade lanciata proprio dal comico genovese che ha inviato alla vigilia dell'evento un post e l'immagine di una pizza napoletana dal bordo alto che trattiene oceani e continenti appiattiti e l'avviso che 'l'Elevato' non sarebbe stato tra loro, limitandosi ad osservarli a distanza. Delusi, l'hanno accusato di "trasformismo di tipo democristiano" e di aver smentito un punto fermo del suo pensiero, cioè che la Terra è piatta.

"Siamo il Paese di Leonardo, di Galileo, di Fermi e il gps trasmette informazioni e nel traffico funziona tramite i satelliti che girano intorno alla Terra, ma questi qui non l'hanno ancora capito. Non diteglielo, potrebbbero preoccuparsi". A convegno concluso, l’ironia di Roberto Battiston, ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana si è abbattuta sui terrapiattisti. E non è il solo: c'è chi ha annotato che l'unica cosa sferica che i terrapiattisti ammettono, sono stati gli arancini siculi con cui hanno pasteggiato a conclusione dei lavori.