Una terribile tragedia è avvenuta in Florida, a Valico, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 24 anni, Paloma Williams, è deceduta presso il locale nosocomio dove è giunta con una gravissima ferita all'addome, provocata da un colpo di pistola. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che si sia trattato di un incidente, ma le indagini sono tutt'ora in corso. La giovane si trovava a casa del suo fidanzato, il 23enne Andrew Charles Shinault. All'improvviso, come spesso accade in tutte le coppie del mondo, tra i due si è accesa la passione.

Pubblicità

Pubblicità

Per cui, proprio mentre avevano un rapporto intimo, hanno deciso di usare una pistola: l'arma veniva sfregata sui loro corpi, ma qualcosa è andato decisamente storto, e quello che doveva essere un momento d'amore è finito in tragedia.

La pistola era carica

Secondo quanto riportato il quotidiano britannico, Mirror, pare che l'arma fosse carica. A causare l'esplosione dei colpi sarebbe stata la sicura, la quale si sarebbe spostata a causa del movimento dei due corpi.

Usa, coppia ha rapporto erotico e usano anche una pistola: muore una 24enne

Il proiettile è partito all'istante, ferendo la donna al torace in maniera grave. A questo punto è cominciata una disperata corsa in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per potergli salvare la vita. Paloma purtroppo non c'è l'ha fatta ed è spirata poche ore dopo. La Polizia federale degli Usa vuole comunque vederci chiaro, per cui ha interrogato prima di tutto il giovane, che ha raccontato la sua versione dei fatti. Il giovane ha confermato che si è trattato di un incidente, purtroppo non hanno pensato probabilmente alle conseguenze che un gesto del genere poteva avere.

Pubblicità

Dalle indagini è emerso anche che i due fossero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando hanno deciso di avere il rapporto intimo: in particolare avevano assunto metanfetamina.

Gli inquirenti: 'Non è facile spostare la sicura'

Per chi indaga non sarebbe comunque facile spostare in quel modo la sicura tanto da far attivare l'arma. Le indagini non si fermeranno certamente qui, non è escluso che possa anche essere andata diversamente, ma per il momento non ci sarebbero gli elementi utili per poter dimostrare una simile tesi, che rimane quella dell'incidente.

Erano d'accordo entrambi di fare quel determinato "gioco". Quando si maneggia un'arma, soprattutto in maniera sconsiderata, le conseguenze possono essere davvero terribili. Sicuramente su questa triste vicenda si potranno conoscere ulteriori particolari nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. Il dramma ha ovviamente sconvolto i famigliari di entrambi i protagonisti coinvolti in questa storia, nonché gli abitanti della stessa cittadina statunitense.