A Ripi, in provincia di Frosinone, un uomo di 87 anni è deceduto e decine di persone sono state ricoverate per una sospetta intossicazione. I Carabinieri stanno indagando per capire se ci sia un nesso che lega i malori al pranzo di Natale del Comune a cui gli anziani avevano preso parte poco prima. Come ogni anno, a Ripi, un piccolo paesino della Ciociaria, è stato organizzato il pranzo di Natale del Comune. All'evento hanno preso parte oltre 300 invitati. Il pranzo è stato preparato da una ditta di catering.

La ricorrenza natalizia ha avuto luogo in un centro polifunzionale ed è stata organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione del centro sociale Zio Nino e l'associazione Contrade Ripane. Gli anziani hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa che, come ogni anno, si è rivelata un modo per scambiarsi gli auguri e trascorrere dei momenti in compagnia. Il menu consisteva in due primi, un secondo, un contorno e una macedonia di frutta. Il pranzo si è concluso con il tradizionale panettone accompagnato da spumante.

Dopo il pranzo di Natale molti si sono sentiti male

Nel pomeriggio di domenica 15 dicembre, dopo aver consumato il pasto in compagnia, alcuni anziani hanno accusato dei malori. Diverse persone hanno sofferto di crampi, dissenteria, mal di stomaco e difficoltà respiratorie e circa una trentina si sono recate in ospedale per alcuni controlli. Tra queste, un 87enne è arrivato al Pronto Soccorso in serie condizioni.

Quando Sossio Celli è giunto presso la struttura ospedaliera, i medici hanno subito notato la gravità della sua situazione ed hanno disposto il ricovero per il paziente.

Con il passare delle ore il quadro clinico dell'87enne, padre dell'ex sindaco di Ripi, è peggiorato fino a portare l'anziano alla morte. I Carabinieri, in collaborazione con la Asl Fr1, stanno effettuando tutte le indagini necessarie per comprendere se il decesso di Sossio Celli e i malori registrati dagli altri pazienti possano essere riconducibili al pranzo consumato poche ore prima.

I familiari hanno sporto denuncia contro ignoti

Secondo le prime ricostruzioni dei militari è stato accertato che la ditta che si è occupata del catering aveva vinto regolarmente il bando indetto dall'amministrazione.

I Carabinieri hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo ed i sequestri previsti nella sede della ditta. Il figlio di Sossio Celli ha sporto insieme alla famiglia una denuncia contro ignoti per fare chiarezza sulla perdita del loro caro. Il sindaco di Ripi, Piero Sementilli, anch'egli presente al pranzo, si è subito attivato affinché sia fatta luce sul tragico avvenimento. Tutta la comunità del paese in provincia di Frosinone è sgomenta per quanto accaduto, anche per il numero importante di invitati che hanno partecipato al pranzo di Natale.