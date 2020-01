A Vittoria, nel ragusano, ieri mattina, si è registrato un nuovo caso di violenza sui minori. Due maestre di una scuola dell'infanzia, di 54 e 59 anni, sono state arrestate con l'accusa di maltrattamenti ai danni dei bambini a loro affidati. Per le due donne sono stati disposti gli arresti domiciliari. I bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, ogni giorno erano costretti a subire percosse fisiche: venivano strattonati ed umiliati da donne che avrebbero dovuto invece coccolarli.

I bambini venivano insultati e schiaffeggiati

In seguito ad una segnalazione di una mamma, all'interno dell'Istituto sono state poste dalla polizia delle micro-camere che hanno permesso di acquisire le sequenze di ciò che accadeva giornalmente ai bambini. Le terribili immagini che sono state registrate hanno mostrato che i bambini venivano posti in cerchio e percossi e offesi dalle due donne. Nei numerosi video, infatti, si vedono schiaffi, si sentono rimproveri, urla e offese e poi ancora percosse.

I bambini, ricevevano così, ogni giorno insulti e maltrattamenti davanti a tutti i loro compagni di classe. Erano visibilmente terrorizzati ed impauriti e, vista anche la loro tenera età, incapaci di ribellarsi. Questa mattina, grazie alle misure cautelari disposte dal gip di Ragusa, su richiesta della Procura della provincia siciliana, le due maestre sono state poste agli arresti domiciliari. Il terribile incubo che hanno vissuto i piccoli alunni e i loro genitori può ritenersi concluso.

Numerosi sono i casi di maltrattamenti

Questo di Vittoria, però, non è l'unico caso di maltrattamenti sui minori degli ultimi giorni. Sono sempre più frequenti le notizie di maestre d'asilo che picchiano ed insultano i bambini. Infatti, è di solo di qualche giorno fa, la notizia di un altro caso di botte, insulti e di umiliazioni contro piccoli indifesi. Questa volta l’episodio si è registrato in una scuola dell'infanzia di Formello, in provincia di Roma.

Anche in questa scuola, grazie alle numerose intercettazioni audio-video che sono state registrate dalla polizia, due maestre sono state poste agli arresti domiciliari poiché incensurate. Anche in questo caso le due donne sono state accusate di maltrattamenti aggravati sui minori e abuso di mezzi di correzione in concorso.

La nota di Gabriella Giammanco di Forza Italia

Visti gli ormai sempre più continui casi di violenza che i bambini sono costretti a subire dalle loro educatrici, numerosi rappresentati politici hanno proposto una legge affinché negli asili vengano poste le telecamere di sorveglianze.

Gabriella Giammanco, vice-capogruppo al Senato di Forza Italia, ha diramato qualche ora fa un comunicato nel quale auspica che presto vengano poste le telecamere di sorveglianza negli asili, ma anche nelle strutture per anziani e disabili. “Mi auguro che, in seguito a quella che è una vera e propria escalation di violenza certificata dalle cronache, la maggioranza apra gli occhi e dia il via libera all’approvazione della mia proposta, abbandonando il pregiudizio ideologico di cui stanno pagando le conseguenze i soggetti più indifesi della società e le loro famiglie”, ha dichiarato la Giammanco.