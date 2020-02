Controlli e massima attenzione: l'Italia continua a fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, meglio noto con il nome di Coronavirus. Dopo i primi casi registrati nel finire del 2019 nella città cinese di Wuhan, il contagio è ormai giunto anche in Europa e in modo particolare nel territorio italiano dove i contagi registrati sembrano avvicinarsi a grandi passi verso quota mille. A contrastare la diffusione dell'epidemia le misure di contenimento preventivo attuate dal Governo, con alcuni paesi messi in quarantena.

Non solo al Nord del paese, anche il resto delle regioni della penisola italiana sembrano registrare quotidianamente nuovi casi o presunti tali. Diverse le precauzioni attuate: dall'utilizzo di mascherine e disinfettanti fino alla scelta di auto quarantena in caso di sintomi influenzali particolarmente pronunciati.

In Calabria primo caso a Cetraro

Il numero maggiore di casi registrati in Italia sembra continuare ad essere quello rilevato nel territorio della regione Lombardia che vede l'area di Codogno come uno dei focolai.

Tra paura e difficoltà prosegue la vita quotidiana in questi territori dove si attende una svolta dalle misure restrittive attuate in avvio di settimana. Tra le regioni che potrebbero aggiungersi alla lista ci sarebbe inoltre anche la Calabria con la notizia, diffusa dall'ente regionale, di un possibile caso di contagio nel paese di Cetraro. Si tratterebbe di un uomo risultato positivo ad un primo test e per il quale si potrebbe effettuare una nuova analisi al fine di evitare allarmismi.

Un caso è stato registrato inoltre in Abruzzo così come in Trentino Alto Adige. Sotto controllo la diffusione nella regione Veneto dove però, così come in Lombardia, sono stati registrati i primi casi di decesso legati al Covid-19.

Cina, si riducono i contagi

La notizia positiva sembra giungere all'Asia e in particolare dallo stato cinese dove i casi di contagio sembrano avere avviato una lenta e graduale discesa a discapito però della vicina Corea del Sud dove nell'ultima settimana la diffusione del virus ha portato a oltre tremila contagi.Con ben oltre ottantamila infetti in tutto il mondo, la speranza rimane il numero dei pazienti ritenuti clinicamente guariti giunto verso quota quarantamila.

Sono saliti a sessanta i casi di positività registrati in Germania, in Spagna il numero degli infetti risulterebbe invece pari a trentadue. La Francia che nei giorni scorsi non aveva escluso la chiusura dei confini con l'Italia, deve invece fare i conti con cinquantasette cittadini risultati positivi ai test. In Svizzera a scopo precauzionale sospeso il campionato di calcio in attesa di novità sull'evolversi della diffusione nel suo territorio.