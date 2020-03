È un uomo di 46 anni che vive a Trecchina, in provincia di Potenza, il primo caso di contagio da Coronavirus in Basilicata. Stando alle parole del Presidente della Regione, Vito Bardi, che ne ha annunciato la positività, l’uomo proveniva dalla Lombardia, non presenta alcun sintomo grave e si trova in isolamento presso la sua abitazione.

Una quarantina di tamponi effettuati su casi sospetti

La notizia giunge approssimativamente alle 22:30 di ieri, lunedì 2 marzo. Si tratta del primo e, allo stato attuale, unico caso di contagio da virus Covid-19 in Basilicata.

Nel contempo, come emerge dalle parole del dirigente generale del dipartimento Salute della Regione Basilicata, Ernesto Esposito, al numero verde regionale 800996688 sono giunte alla data attuale oltre 300 telefonate, numero destinato presumibilmente ad aumentare a seguito della scoperta del primo contagio nella regione. Esposito si impegna comunque a precisare che il numero verde, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, fornisce solo informazioni di carattere generale. Ove le richieste dovessero essere di carattere sanitario, vengono infatti dirottate verso medici.

Una regione che si prepara dunque inevitabilmente all’emergenza del coronavirus e rassicura di trovarsi pronta all’eventualità di più contagi. Tutti gli ospedali lucani erano stati già infatti precauzionalmente dotati di camere di pre triage e tende mediche esterne davanti ai pronto soccorso. Negli ospedali di Potenza e Matera sono stati perfino previsti accessi separati al pronto soccorso per pazienti sintomatici o considerati a rischio.

E ancora, la Regione sottolinea con forza, tramite un’ultima ordinanza, l’importanza del medico di famiglia come principale figura di riferimento per chiunque sospettasse un contagio. Spetta infatti ai medici, ricevute le opportune informazioni dal paziente, contattare gli uffici di sanità pubblica per stabilire come trattare ciascun caso. In caso di assenza del medico di base, sarà alternativamente possibile rivolgersi alla guardia medica.

Coronavirus in crescita al Centro-Sud

Seppur si sia registrato nel corso delle ultime 24 ore un considerevole calo nel numero dei contagi in Italia, cresce il totale dei tamponi risultati positivi al coronavirus nelle regioni del Sud, a partire dal primo contagio a Palermo. Emergenza specialmente in Campania dove si registrano allo stato attuale 28 casi. È delle ultime ore, infatti, la notizia dell’esito positivo degli esami effettuati su sei pazienti sospetti. E di coronavirus si parla anche in relazione al decesso di un uomo di 47 anni, morto nelle scorse ore nella provincia di Napoli dopo essere rientrato da un soggiorno in Egitto con difficoltà respiratorie e febbre.

Seppur l’uomo soffrisse di complicazioni polmonari, non è infatti esclusa l’ipotesi del contagio che avrebbe potuto aggravare le sue condizioni. La salma dell’uomo, per tale ragione, è stata sottoposta a sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria che provvederà presto a far luce sulla causa del decesso.

Si attestano intanto a 15 i casi positivi al virus Covid-19 nel Lazio, di cui 3 guariti. Si tratta della coppia di Wuhan e del ricercatore di Luzzara, tutti guariti e l’ultimo già dimesso. Nessuno di questi, ha voluto sottolineare la Regione Lazio, è residente a Roma e non si riscontrano casi autoctoni.