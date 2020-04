Non sarà un'estate senza spiaggia o mare. Ad assicurare i vacanzieri è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ieri 15 aprile è intervenuto alla trasmissione Mediaset "Mattino 5", informando i telespettatori che si sta lavorando alacremente per poter organizzare al meglio la stagione balneare che sta per arrivare. Nonostante il Coronavirus ci farà ancora compagnia per diverso tempo, Emiliano conta di donare a pugliesi e turisti una stagione estiva dignitosa. Sulle spiagge pugliesi si sta pensando, ad esempio, di limitare gli ingressi e di sorvolare i litorali con gli elicotteri, questo per poter costantemente monitorare l'affollamento degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere.

Michele Emiliano: 'Fino al 3 maggio accesso a spiagge solo per titolari dei lidi'

Durante l'intervista in tv, il governatore pugliese si è rivolto soprattutto ai titolari degli stabilimenti balneari, e a questi ultimi ha fatto sapere che da oggi possono cominciare ad accedere alle loro strutture per effettuare tutti i preparativi necessari per poter organizzare al meglio i lidi. Resta inteso che tutte le spiagge, da Nord a Sud della Regione, resteranno interdette al pubblico almeno fino al prossimo 3 maggio.

Fino a tale data, infatti, resteranno in vigore le misure restrittive varate dal Governo nazionale per contenere la pandemia da nuovo coronavirus nel nostro Paese. Emiliano ha anche ricordato che si dovrà garantire la sicurezza in acqua dei bagnanti, dove dovranno necessariamente essere rispettate le misure di distanziamento sociale. L'idea, in sostanza, è quella di fare un accordo con i proprietari dei lidi e far si che questi ultimi, dotati di apposito personale, facciano rispettare le misure di sicurezza anche sulle spiagge libere.

Si dovrà lavorare sin da subito con misure anti Covid-19

I proprietari degli stabilimenti personali, già sin dall'avvio della manutenzione dei lidi, dovranno rispettare le misure anti Covid-19. I lavoratori dovranno quindi essere dotati di mascherine e guanti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro di distanza. Non si potranno inoltre apportare modifiche alle strutture balneari o costruire nuove opere.

L'ordinanza che permette di allestire sin da ora i lidi è stata emanata nel pomeriggio di ieri 15 aprile. "Per noi la questione del mare può essere un'occasione importante per rilanciare il turismo, perché abbiamo la possibilità di distanziare bene tutti gli insediamenti" - così ha concluso Michele Emiliano. La Puglia, quindi, questa estate sarà fruibile a tutti, anche se in maniera più contenuta rispetto agli altri anni.