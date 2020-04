Un episodio davvero curioso si è verificato ieri mattina 12 aprile a Torino, giorno di Pasqua, nei pressi di Borgo Vittoria, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo di 45 anni nell'ambito dei normali controlli per contrastare la pandemia provocata dal Covid-19. Quando il soggetto ha ricevuto l'alt da parte degli agenti si è tranquillamente fermato: i militari gli hanno chiesto come mai fosse fuori dal suo domicilio in un giorno festivo e l'uomo ha subito confessato il motivo per il quale era uscito.

"Sono andato da un'amica per consumare un rapporto in corso Grosseto", questo è quanto scritto sull'autocertficazione dal 45enne. I militari sono rimasti a dir poco basiti dalla sua risposta e non ci hanno pensato un attimo sul da farsi: il motivo per allontanarsi da casa non era assolutamente valido e quindi per non aver rispettato le restrizioni imposte dall'Esecutivo gli agenti gli hanno comminato una multa da 533 euro. Se entro qualche giorno pagherà il bonifico l'importo gli verrà scontato a 372 euro.

Il video è diventato virale

Di questa vicenda esiste anche un video, diventato virale in queste ultime ore e pubblicato anche dal noto giornalista Gianluigi Nuzzi sulle sue pagine online. In queste ultime settimane le Forze dell'Ordine stanno controllando pedissequamente tutto il territorio nazionale proprio per evitare che le persone escano da casa senza un valido motivo: ormai da più di un mese infatti nel nostro Paese ci si può allontanare dal proprio domicilio solo per fare la spesa, andare dal medico o in farmacia.

Sono molte le sanzioni elevate in questo periodo, così come anche le denunce di natura penale. Il Piemonte poi è una tra le regioni più colpite dal Coronavirus in Italia, ma da diversi giorni i contagi sono anche in qui in leggera frenata. Solo ieri si sono registrati altri 17 morti, che portano il totale dei deceduti a 99 in soli due giorni. Si è trattato della seconda giornata più negativa della regione dall'inizio dell'epidemia.

Controlli anche oggi, giorno di Pasquetta

E se nella giornata di Pasqua le forze di polizia hanno controllato tutto il Paese da Nord a Sud, oggi 13 aprile, giorno di Pasquetta, il dispiegamento di militari per le strade italiane è stato ancora più intenso. L'obiettivo è quello di impedire che la gente raggiunga soprattutto le case al mare o in montagna per poter trascorrere questo weekend di festa insieme a parenti e amici. Le autorità sanitarie nazionali hanno avvisato i cittadini che se si sbagliano ora i comportamenti da tenere si vanificherebbero tutti i risultati positivi raggiunti in queste ultime settimane.

Bisognerà rimanere a casa ancora fino al 3 maggio, giorno nel quale il Governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe togliere alcune delle misure restrittive imposte agli italiani.