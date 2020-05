La Sea, Società Elettrica dell'Isola di Favignana, ha compiuto un'azione volta a supportare tutto il territorio ed i suoi abitanti, rivolgendo particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione rese ancor più fragili dall'emergenza sanitaria del Coronavirus.

Tale azione, si è tradotta in due donazioni, da 5 mila euro ciascuna: una a favore di un Fondo istituito dall'amministrazione comunale, specificamente dedicato all'emergenza in atto e l'altro all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, che collabora con il Comune dell'Isola e lavora per conto della Protezione Civile.

Favignana, dalla Sea un gesto di solidarietà

Le somme devolute dall'azienda, saranno interamente utilizzate per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti e altro) e per la distribuzione di nuovi buoni pasto, oltre quelli già stanziati in precedenza dal Governo.

Con questo, simbolico gesto, la Sea ha voluto manifestare ed esprimere i propri sentimenti di solidarietà e vicinanza a tutta la comunità isolana, con lo scopo di dare assistenza e sostegno a coloro i quali non hanno ancora la possibilità di lavorare, a causa della chiusura obbligata delle varie attività per il contenimento del contagio, come disposto dal Dpcm del Governo nazionale.

Favignana, le difficoltà del settore turistico e l'incertezza dei prossimi mesi

Maggiormente penalizzate dalla crisi, prodotta per effetto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus, le categorie entro le quali si inseriscono figure professionali quali cuochi, camerieri, donne ai piani, addetti alla reception, noleggiatori, pescatori e ristoratori, e cioè quelle del turismo e dell'incoming.

Proprio le strutture ricettive, così come tutte quelle che, a vario titolo, orbitano intorno al settore turistico, risultano maggiormente compromesse dagli effetti della crisi sanitaria e guardano ai prossimi mesi estivi con grandissima incertezza date le restrizioni sugli spostamenti messe in campo dal Governo per il contenimento ed il contrasto al contagio.

Fenomeno che, in quanto meta molto frequentata dai turisti durante la stagione estiva, ha colpito anche l'Isola di Favignana.

Sea Favignana, un impegno che si rinnova a favore dei propri dipendenti e dell'Isola

In una nota scritta dalla Sea, l'azienda di servizi di energia elettrica, rinnova il proprio impegno per continuare a garantire ai propri dipendenti, la liquidità necessaria per far fronte al proprio sostentamento, non dimenticandosi né dell'economia isolana, né di coloro i quali non hanno un'occupazione stabile in questo momento delicato per la Regione, il Paese ed il mondo intero.