Tragedia nella notte tra l'8 e il 9 maggio a Genova, dove un uomo di 72 anni ha aggredito con un martello sua moglie mentre quest'ultima dormiva. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la vittima è riuscita a dimenarsi dalla ferocia dell'uomo, mettendosi in salvo. Al momento non si capisce perché il soggetto abbia agito in questa maniera. La donna, di due anni più giovane del marito, è riuscita anche a chiamare una parente, che poi a sua volta ha allertato i soccorsi. La persona ferita ha parlato con gli agenti, a cui ha dichiarato che mai prima d'ora il marito aveva usato violenza contro di lei.

Subito dopo aver compiuto il misfatto, il 72enne pare abbia cercato di soccorrere la signora tamponando la fuoriuscita di sangue con un asciugamano.

L'uomo è poi andato via da casa

Il marito della donna subito dopo è andato via da casa, lasciato la moglie all'interno dell'abitazione. Il dramma si è verificato in una palazzina di via Teglia. Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati con una volante ed hanno trovato la vittima gravemente ferita. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti poi i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna presso il più vicino nosocomio, dove ora si trova ricoverata con prognosi riservata. Secondo quanto dichiarato dai vicini di casa, i due sono sposati da 47 anni e non avrebbero mai avuto problemi.

I medici ritengono che la vittima dell'aggressione non sia in pericolo di vita, nonostante le sue condizioni siano piuttosto serie. I poliziotti hanno rintracciato l'autore del misfatto poco dopo: si trovava vicino ad una fermata dell'autobus, sita in via Polonio, visibilmente in stato di shock. L'aggressore è stato così prelevato e, dopo le formalità di rito, condotto nel carcere di Pontedecimo.

Indagini in corso

Gli inquirenti hanno cominciato le indagini su questo delicato episodio di violenza familiare, che vede vittima ancora una donna. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente che ha scatenato la furia dell'uomo. Quanto avvenuto a Genova, fa il paio con un altro episodio di violenza domestica avvenuto nelle scorse ore nel bresciano, precisamente a Milzano, dove un uomo di 40 anni ha ucciso sua moglie sotto gli occhi esterrefatti dei loro tre figli piccoli.

In quest'ultimo caso per la vittima non c'è stato nulla da fare: a dare l'allarme è stato il sindaco della cittadina lombarda, il quale si trovava a passare nelle vicinanze del luogo dell'omicidio. L'attenzione delle Forze dell'ordine nei confronti di questi episodi resta davvero alta in tutto il nostro Paese, e per questo le autorità giudiziarie invitano le vittime di violenza a denunciare i loro aguzzini.