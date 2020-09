È stato diramato il bollettino del 9 settembre relativo ai casi di contagio da coronavirus in Italia. Come di consueto, è il ministero della Salute a proporre i numeri che questa volta si sono fermati a 1434 per quanto riguarda i nuovi positivi. Di pari passo anche il numero dei tamponi è aumentato (95.990) rispetto al giorno precedente: +3.600. Sale anche il numero dei decessi: le vittime odierne sono 14. Attualmente sono 150 i ricoverati in terapia intensiva, +7 rispetto a ieri. I soggetti che invece si trovano in quarantena sono 32.806. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di contagi in giornata sono ancora la Lombardia (+218) e la Campania (+203).

Unica regione a contagi zero la Valle d'Aosta.

I casi di contagio in Campania e Lombardia, le prime due regioni per numero di positivi

La Lombardia raggiunge 218 nuovi positivi al Coronavirus nella giornata di mercoledì 9 settembre. Sono 3 i decessi in regione. I guariti e dimessi dagli ospedali sono 112, mentre coloro i quali sono in terapia intensiva rimangono 27. I ricoverati sono 252 (+4 rispetto a martedì 8 settembre). In Campania, invece, sono 203 i nuovi positivi, di cui 43 rientranti dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri. In giornata è stato registrato anche un nuovo decesso.

Intanto nella provincia di Caserta, nella giornata di ieri, si sono registrati 44 casi in più per un totale di 1.178 contagiati dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Il comune di Aversa è sempre la zona in cui si conta il maggior numero dei positivi della provincia, tant'è che il primo cittadino Alfonso Golia ha diffuso l'ordinanza in vigore fino al prossimo 7 ottobre con la quale è stata reinserito l'obbligo dell'utilizzo della mascherina anche all'aperto, soprattutto fuori dai locai che sono aperti al pubblico e nelle piazze, ed evitare naturalmente qualsiasi possibilità di assembramento.

I nuovi casi di coronavirus nelle altre regioni d'Italia: Lazio 175 positivi, 112 in Piemonte e 110 in Emilia Romagna

Dopo Lombardia e Campania per numero di contagi segue il Lazio con 175 casi, la Puglia con 97 casi e il Veneto con 91 nuovi positivi. I nuovi contagi in Emilia Romagna sono 110 (dopo verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19), 77 in Sicilia, 51 in Liguria, 88 in Toscana e 47 in Sardegna.

112 invece le positività al coronavirus in Piemonte, 19 nelle Marche, 5 in Abruzzo (sono stati eliminati 3 casi della giornata di ieri, perché presi in carico da altre regione), 14 in Basilicata, 19 in Calabria, 33 in Umbria, 10 a Bolzano, 7 a Trento, e 4 in Molise.