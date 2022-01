Davide Silvestri sta portando avanti la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip anche se, in queste ultime settimane, la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha scelto di tenerlo all'oscuro di un triste episodio avvenuto fuori dalla casa. Paolo Calissano, attore che con Davide aveva condiviso il set della soap opera "Vivere", è stato ritrovato morto all'interno della sua abitazione. Una notizia che ha lasciato senza parole gli spettatori e anche tutte le persone che avevano lavorato con Calissano in passato, tra cui Sara Ricci, che vorrebbe entrare nella casa di Cinecittà per informare anche Davide.

Davide Silvestri ignaro della morte del collega Paolo Calissano: il GF Vip ha scelto di tacere

Nei giorni scorsi la notizia della morte di Paolo Calissano, ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione, ha tenuto banco in televisione e sui vari giornali.

Un lutto che colpisce anche Davide Silvestri, tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6, dato che l'attore ha avuto modo di condividere proprio con Paolo Calissano la sua prima esperienza da attore sul set della soap opera "Vivere", in onda per un decennio su Canale 5.

Tuttavia la produzione del GF Vip ha scelto di non informare Davide di questo terribile lutto, anche se l'attrice Sara Ricci, che con Paolo e lo stesso Silvestri ha condiviso il set della soap, ha ammesso che sarebbe disposta a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per informare il suo amico e collega.

Sara Ricci vuole andare al GF Vip per parlare con Davide Silvestri

In una recente intervista rilasciata a FanPage, Sara Ricci ha ammesso che se le venisse chiesto di entrare al GF Vip per informare Davide della morte di Calissano, lei non si tirerebbe indietro.

"Sì, lo farei" ha ammesso Sara Ricci, aggiungendo che sarebbe sicuramente un momento di grande emozione e commozione per il pubblico, ma anche un modo per poter ricordare Paolo Calissano.

"Davide era molto legato a lui. All'epoca era il più piccolo, era la mascotte" ha ammesso Sara Ricci parlando del legame tra Davide e Paolo sul set della soap opera "Vivere".

La produzione del GF Vip 'tace' sulla proposta di Sara Ricci

Una proposta decisamente forte e a tratti coraggiosa quella di Sara Ricci, la quale sarebbe disposta a prendersi la responsabilità di dare una notizia così delicata e difficile al suo amico e collega Davide, facendo in questo modo ciò che la produzione del reality show non ha fatto in queste settimane.

Al momento, però, da parte del GF Vip non ci sono notizie e risposte ufficiali a questa proposta di Sara Ricci.