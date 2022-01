Un video-tutorial per spiegare a ciclisti e automobilisti in che modo si può convivere in modo sicuro nei tratti stradali cittadini. L'iniziativa, senza dubbio molto utile, è stata presa dalla Polizia locale di Modena ma interessa senza dubbio tutti i cittadini. Il filmato è molto breve e dura circa quattro minuti, nel quale l'ispettore Carmine Fierro spiega alcune delle regole base partendo da degli esempi concreti di incroci e strade presenti nella città. Iniziativa, quella degli agenti, che si è resa necessaria vista la 'svolta green' presa dal comune guidato dal sindaco Muzzarelli, al quale però non si è accompagnata una sicurezza adeguata.

Nel corso del 2021 nove ciclisti deceduti

Nel corso del 2021 i dati di incidenti con biciclette coinvolte testimoniano una situazione sicuramente poco sicura. Nel corso dello scorso anno, infatti, sono nove i ciclisti che hanno perso la vita, ai quali si devono poi aggiungere quelli che, in seguito a sinistri, sono rimasti feriti senza perdere la vita.

Il video è diviso in capitoli, di brevissima durata e nei quali si affrontano delle situazioni specifiche. Il primo riguarda la corsia ciclabile, contraddistinta da una corsia tratteggiata. A differenza della pista ciclabile, però, "è parte integrante della carreggiata" e per questo può essere percorsa anche dalle automobili (in caso di particolari condizioni e solo per brevi periodi di tempo).

I ciclisti, comunque, mantengono sempre la precedenza sulle auto e i veicoli che transitano sulla corsia devono procedere nello stesso senso di marcia dei velocipedi.

Altro tema molto importante analizzato dagli agenti è quello della casa avanzata, presente nelle intersezioni semaforiche e che si configura come uno spazio di sosta solo per ciclisti, dove risultano essere più visibili e, dunque, con una maggiore sicurezza.

Distinguere pista ciclabile da una corsia ciclabile

Il video, poi, continua, con l'ispettore che passa in rassegna la differenza tra una corsia ciclabile e una pista ciclabile su carreggiata. Entrambe sono destinate alla circolazione dei velocipedi, ma la prima è contrassegnata da strisce di colore bianco (discontinue o continue), mentre la seconda è delimitata da strisce continue o discontinue ma di colore giallo.

La pista ciclabile, poi, non può essere percorsa dai mezzi a motori.

Infine, il video affronta il tema dell'utilizzo ciclabile delle corsie preferenziali, ovvero quelle destinate al trasporto pubblico locale. Ciò è possibile solo in presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale e deve avvenire (come ovvio) nello stesso senso di marcia rispetto a quello dei mezzi pubblici.