Venerdì 5 agosto 2022, a Castenaso, si sono svolti i funerali di Giulia e Alessia Pisanu. Il parroco durante l'omelia ha chiesto di non cadere nel cinismo e non esprimere giudizi sulla tragedia. La famiglia: papà Vittorio, mamma Tania e la sorella maggiore Stefania hanno ringraziato tutti coloro che in questi giorni hanno speso una parola gentile. Durante le esequie, è arrivato anche il messaggio dell'arcivescovo di Bologna.

Le parole del parroco

Alle 8 è stata aperta la camera ardente presso la chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Castenaso.

Dal mattino è cominciata una processione silenziosa per ricordare o semplicemente portare un fiore a Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle travolte dal Frecciarossa in transito a Riccione e diretto a Milano.

Alle 10:30 (orario fissato per i funarali), la chiesa era piena di fiori bianchi e girasoli mentre le bare bianche su un lato avevano inciso il nome delle due sorelle. Davanti ad amici, parenti e alle istituzioni, il parroco di Castenaso ha esordito: "Il dolore è enorme, il male sembra aver vinto". Poi, il parroco ha proseguito: "Il dolore lo vivremo insieme, non ci lasceremo sbriciolare". Nel corso dell'omelia, è stato chiesto alla gente di non esprimere giudizi dettati dal cinismo: "Vediamo un papà che ha vissuto per le sue figlie.

Una mamma impietrita e una sorella che ha fatto da madre e amica".

Lo strazio della famiglia

In questi giorni di dolore, papà Vittorio ha deciso di tenere aperto il cancello di casa sua. L'intento dell'uomo, è stato quello di consentire a tutti coloro che lo volessero di portare un fiore a Giulia e Alessia. Al termine delle esequie, il parroco ha letto un messaggio ricevuto dalla famiglia Pisanu: "Grazie a tutti coloro che con la dolcezza del caso ci stanno facendo sentire la vicinanza".

Lo zio delle sorelle in lacrime si è chiesto cosa sia accaduto domenica 31 luglio alla stazione di Riccione: l'uomo ha ribadito che le nipoti erano due ragazze d'oro e alla loro età non si può morire in quel modo.

Il sostegno del sindaco

Il sindaco di Castenaso ha utilizzato una frase di Italo Calvino: "Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane".

L'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi ha affermato in un messaggio: "La solidarietà supera ogni indifferenza e ci rende tutti più forti". Inoltre, Zuppi ha riferito che pregherà affinché la fraternità di un'intera comunità anziché cedere si rafforzi. Nel giorno del dolore, il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino.

All'uscita dalla chiesa, i feretri di Giulia e Alessia sono stati accolti da un lungo applauso. Nel cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi a forma di cuore.