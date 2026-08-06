L'Unità di emergenza LAV ha salvato tutti gli animali bloccati per giorni nello stabile Spin Time a Roma. L'edificio era stato sequestrato dopo un incendio che aveva causato l'evacuazione degli abitanti. Recuperati tre gatti, un pesce e una tartaruga. L'intervento è avvenuto con autorizzazione della magistratura.

Beatrice Rezzaghi, responsabile dell'Unità di Emergenza LAV, ha confermato: "Stamani alle prime ore del giorno è stato portato in salvo l'ultimo gatto bloccato dentro Spin Time. Gli animali, stressati dalla situazione e dall'assenza delle famiglie, sembrano stare bene a un primo controllo visivo".

La LAV si occuperà della maggior parte degli animali fino al ricongiungimento con le famiglie, supportando anche chi vive in tenda con i propri.

L'assistenza LAV e i prossimi impegni

L'ambulanza veterinaria LAV è presente al presidio permanente di Spin Time dal martedì 4 agosto. Sono state censite le famiglie con animali e fornite prime necessità: cibo, lettiere per criceti e profilassi antiparassitaria. Domani, due cani e due gatti saranno visitati nella clinica di veterinaria sociale LAV a Roma per controlli di routine. La LAV continuerà il supporto anche dopo il rientro delle famiglie, con clinica veterinaria sociale e formazione sulla convivenza umano-animale.

L'incendio allo Spin Time: dinamica e cause

L'incendio si è sviluppato la sera di mercoledì 29 luglio allo Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme. Ha provocato una densa colonna di fumo. L'edificio è stato evacuato autonomamente in pochi minuti dagli occupanti, permettendo ai vigili del fuoco di intervenire. Non si sono registrati feriti né danni strutturali, ma lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile per messa in sicurezza. La polizia locale ha chiuso via Santa Croce in Gerusalemme; sul posto anche Protezione civile e Reparto Mobile della Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, l'origine dell'incendio è riconducibile a un cortocircuito da un trapano a colonna nell'officina dello stabile.