I tortini di pasta sfoglia al radicchio rappresentano un piatto sfizioso e saporito, perfetto da servire in tavola sia come secondo appetitoso che come contorno. Fragranti dischi di pasta sfoglia racchiudono il gusto 'forte' del radicchio, la besciamella si amalgama alle verdure e il taleggio completa il tutto, generando una ricetta buonissima, tutta da gustare. Questi deliziosi tortini potranno impreziosire in modo originale anche un buffet delle feste, se messi in bella mostra a piramide.

Lista degli ingredienti per i tortini di sfoglia e radicchio

- 250 grami di pasta sfoglia

- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

- 1 uovo

- 1 cespo di radicchio rosso

- 100 millilitri di brodo vegetale

- 1 cucchiaino di aceto balsamico

- 40 grammi di taleggio

- 100 millilitri di besciamella

- sale q.b.

- pepe q.b.

Le dosi consigliate sono per 4 persone.

Procedimento dei tortini di pasta sfoglia al radicchio

Per prima cosa, preriscaldare il forno a 180° C. Nel frattempo, stendere un disco di pasta sfoglia con il mattarello, riducendolo a uno spessore di 2-3 millimetri, quindi ritagliare 12 dischi di 7-8 cm di diametro. Rivestire una teglia con della carta da forno e adagiarvi sopra i dischi di pasta sfoglia, bucherellandoli con una forchetta. Lasciar cuocere per circa 10 minuti, fino a che i dischi non abbiamo assunto un colorito dorato. Nel frattempo pulire il radicchio, sciacquandolo sotto l'acqua corrente, quindi tamponarlo con uno strofinaccio pulito. Adagiare il radicchio in una padella unta d'olio e lasciare rosolare per qualche minuto a fuoco vivace.

A questo punto, aggiungere il brodo vegetale e proseguire la cottura ancora per 5 minuti, almeno finché le foglie di radicchio non diventino ben lucide. Salare e pepare la verdura, quindi aggiungere l'aceto balsamico, lasciando amalgamare per qualche minuto. Dunque spegnere la fiamma e coprire le verdure con un coperchio. Prendere il taleggio ed eliminare la crosta, miscelare l'uovo in una ciotolina a parte. Adesso preparare una besciamella, sciogliendo 50 grammi di burro in una casseruola a fiamma bassa. Integrare quindi 50 grammi di farina, togliendo per un attimo dal fuoco e girare continuamente, creando una crema densa e lucida. Incorporare 500 grammi di latte a temperatura ambiente, amalgamando bene tutti gli ingredienti e girando, evitando la formazione di spiacevoli grumi.

Alzare la fiamma e cuocere il composto, portandolo a ebollizione. Integrare anche 50 grammi di parmigiano grattugiato, aromatizzare con la noce moscata, salare. Proseguire la cottura girando continuamente, fino a ottenere la consistenza desiderata. La besciamella è pronta per essere distribuita sui dischi di pasta sfoglia, quindi adagiare anche il radicchio e le fettine di taleggio. Ricoprire con altrettanti dischi, spennellare con l'uovo e lasciar cuocere in forno per qualche minuto. Sfornare i tortini di pasta sfoglia con radicchio, e poi servirli in tavola tiepidi.