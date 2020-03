Nella puntata di oggi de La Prova del cuoco - il cooking show condotto da Elisa Isoardi accompagnata dal simpaticissimo Claudio Lippi - l'ingrediente della sfida iniziale fra Valeria Raciti e Ginevra Antonini è la ricotta. La squadra del pomodoro rosso e quella del peperone verde sono giudicate da Cinzia Fumagalli, Lorenzo Sandano e Carlo Centonze.

Saluti a distanza, nessun abbraccio o stretta di mano in questa puntata particolare de La prova del cuoco. I conduttori hanno invitato per tutta la durata della trasmissione i telespettatori a seguire le norme di sicurezza emanate dal Governo in merito all'emergenza sanitaria del Coronavirus, dando il buon esempio a chi guardava da casa, rimanendo almeno ad un metro di distanza l'uno dall'altro e lavandosi spesso le mani.

Cassatelle di ricotta di Valeria Raciti

Duello tutto al femminile nella prima manche della puntata, dove si sono sfidate le cuoche Raciti e Antonini. L'ingrediente principale con cui hanno dovuto lavorare è la ricotta, un formaggio molto delicato e versatile, ideale sia per Ricette dolci e sia per ricette salate. La squadra del pomodoro rosso ha proposto le cassatelle di ricotta, mentre la squadra del peperone verde un tortino con un cuore d'uovo e asparagi.

Ingredienti per le cassatele di ricotta

Per l'impasto:

500 grammi di farina di semola di grano duro

150 grammi di zucchero

70 millilitri di vino Marsala

220 millilitri di acqua

Sale qb

Per il ripieno:

1 chilo di ricotta di pecora

100 grammi di zucchero

Olio di semi di arachide, zucchero a velo qb

Procedimento:

Per prima cosa mettete a sgocciolare per qualche minuto la ricotta all'interno di un colino.

Quando avrà perso tutto il suo siero, lavoratela con lo zucchero. All'interno di una ciotola unite la farina, lo zucchero, un pizzico di sale, la Marsala, l'acqua e impastate.

Tirate molto sottile la pasta ottenuta, farcitela con la ricotta - che può essere impreziosita con scorze di agrumi, cioccolato o uvetta, a seconda dei gusti - e friggete in una padella antiaderente e in poco olio le cassatelle fino a doratura perfetta.

Spolverizzate con zucchero a velo e servite.

Tortino di ricotta con cuore morbido di Ginevra Antonini

Ingredienti per il tortino di ricotta con cuore d'uovo e asparagi:

400 grammi di ricotta di pecora

4 uova

200 grammi di formaggio grattugiato

200 grammi di asparagi selvatici

100 grammi di speck affumicato

1 limone

1 rametto di maggiorana

Olio evo, pangrattato, acqua, sale, pepe qb

Preparazione:

Per prima cosa separate il tuorlo dall'albume, versate un filo d'olio sul tuorlo e mettetelo in freezer.

Setacciate la ricotta all'interno di una ciotola, aromatizzatela la maggiorana, la scorza di limone e aggiustate di sale e pepe. Sbollentate gli asparagi e metteteli a raggiera all'interno di un coppa pasta imburrato e cosparso di pangrattato. Con l'aiuto di una sac à poche aggiungete un po' di ricotta, il tuorlo e coprire con altra ricotta. Informate a 190° per 8 minuti.

Nel frattempo preparate una salsa di accompagnamento con il frullatore ad immersione con il formaggio grattugiato, un po' d'acqua tiepida e olio. Fate essiccare nel microonde alla massima potenza lo speck e componete il piatto.

Adagiate il tortino su un letto di crema di formaggio e completate con lo speck croccante sbriciolato sopra.