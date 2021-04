La crostata di asparagi e carciofi è deliziosa e facile da preparare. Una ricetta che dovrebbe risultare particolarmente gradita a chi ama la cucina vegetariana. Può essere servita come piatto unico in una cena rustica oppure a una scampagnata primaverile con gli amici. Il suo gusto delicato - ma allo stesso tempo fresco al palato - la rendono anche un ottimo prodotto da servire per l'happy hour. Essa è di sicuro una pietanza che non appesantisce ma che al contempo apporta benefici alla salute. L'effetto depurativo dei carciofi fornisce il giusto apporto di calorie e non appesantisce il fegato.

Se si dovessero avere delle difficoltà a reperire entrambe le verdure si può preparare la crostata con soli asparagi o soli carciofi, naturalmente raddoppiando le dosi.

Di questa leccornia esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più gettonata.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione: due ore

Tempo di cottura un'ora e 30 minuti circa

500 grammi di pasta frolla surgelata

1 kg di asparagi

4 carciofi

3 carote

120 grammi circa di burro

50 grammi di farina

50 grammi di groviera grattugiato

50 grammi di parmigiano grattugiato

2 uova

1/2 litro di latte

noce moscata

sale e pepe quanto basta

Preparazione

Per prima cosa occorre lessare separatamente le verdure in acqua bollente e salata e scolarle al dente.

Affettare le carote e tagliare i carciofi a metà o a quarti. Insaporire asparagi e carciofi in padella, separatamente, con un pezzetto di burro.

Si deve poi stendere la pasta congelata, foderare con questa uno stampo per crostate imburrato e mettere in forno caldo a 180 gradi per circa 25 minuti.

Occorre far fondere in una casseruola 50 grammi di burro, incorporarvi la farina mescolando bene, quindi diluire con il latte caldo; condire la salsa con il sale, pepe e noce moscata e cuocerla per qualche minuto, sempre mescolando il tutto.

Toglierla dal fuoco, lasciarla intiepidire e incorporarvi le uova, il groviera e il parmigiano. Sfornare la crostata, lasciarla un po' intiepidire, in seguito è necessario versarvi dentro circa 2/3 della besciamella. Occorre poi disporvi sopra, gruppetti alternati, gli asparagi e i carciofi, separandoli con una fila di rondelle di carote.

Coprire il tutto con la rimanente besciamella e passare la torta in forno per la gratinata. Lasciare poi dorare in forno la crostata per circa 10 minuti. Sfornarla e lasciarla intiepidire per altri 10 minuti: a questo punto la crostata può essere servita. Il piatto può essere consumato anche freddo.