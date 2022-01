I dolci sono da sempre la passione e il cruccio di ogni persona che si cimenta in cucina: saper far dolci è un'arte e non è sempre così facile come sembra.

La torta di formaggio ai mirtilli è un dolce semplice ma molto scenografico e rappresenta nel mondo culinario una vera vera chicca per intenditori o degustatori di dolci. Il gusto asprigno dei mirtilli e quello delicato del formaggio e della panna si combinano in questa torta in modo perfetto. Si tratta di una ricetta anche molto delicata e scenografica, ottima da servire alla fine di una cena importante.

Per decorare la torta con la panna è necessario munirsi di una tasca da pasticcere con bocchetta a stella, questo prezioso attrezzo permette di ottenere una decorazione di grande effetto che sorprenderà gli ospiti.

Questa deliziosa leccornia è ottima da abbinare ad un vino spumante dolce, oppure a un rosso fermo come il Botticino Doc o un Brachetto D'aqui.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e delicata al palato.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione 20 minuti, più il tempo per raffreddare

Per la base

175 gr di biscotti frollini sbriciolati

50 gr di mandorle tritate

75 gr di burro fuso più un poco per imburrare la teglia

Per il ripieno

230 di formaggio cremoso ( tipo ricotta o mascarpone)

50 gr di zucchero semolato

1 uovo ( il tuorlo separato dall'albume)

1 dl e 1/2 di panna

280 gr di mirtilli sciroppati conservati e sgocciolati

2 cucchiai di gelatina

Per decorare

1 dl e 1/2 di panna montata

24 mirtilli freschi

foglie di mentuccia fresche

Preparazione

Per prima cosa occorre amalgamare il burro fuso con i biscotti sbriciolati e le mandorle.

Imburrare leggermente e foderare una teglia a cerniera del diametro di 25 centimetri circa. Mettere il composto di biscotti nella teglia, schiacciandolo bene, e passare in frigorifero per 30 minuti.

Lavorare con la frusta il formaggio, lo zucchero e il tuorlo in una ciotola, fino a ottenere un composto omogeneo. Montare leggermente la panna e aggiungerla al composto.

Aggiungere anche i mirtilli ridotti in purea, mescolando bene.

Versare poi in una ciotola quattro cucchiai di acqua e unirvi a pioggia la gelatina. Lasciar ammollare per 5 minuti e poi farla sciogliere, a bagnomaria in modo che diventi limpida. Quando sarà fredda è il momento di unirla al composto di formaggio e mirtilli. Montare poi l'albume a neve non molto soda e incorporarla delicatamente al composto.

Poi occorre versare il composto nella teglia precedentemente preparata e passare in frigo per circa tre ore, finché si sarà rappreso perfettamente. Prima di servire, montare la panna. Sfornare la torta e decorarla con rosette di panna, con mirtilli freschi e con le foglie di mentuccia.