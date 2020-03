In questi giorni di 'riposo forzato' per via della quarantena obbligata a causa del Coronavirus, sono tante le attività che si possono fare a casa restando comodamente seduti sul divano o sulla poltrona. Per tutti gli amanti della musica metal Youtube da sempre può essere considerato un ottimo strumento per combattere la noia. Restando a casa, senza uscire se non per motivi urgenti o strettamente necessari, la soluzione può essere quella di vedere il concerto della propria band preferita in streaming.

Ed è a questo che hanno pensato i Metallica che nella giornata di ieri hanno lanciato l'iniziativa #MetallicaMondays: concerti regalati in streaming ai loro fan.

Il tour dei Metallica rinviato per il coronavirus

A causa dell'epidemia di coronavirus molti concerti e music festival sono stati annullati e rinviati. I Metallica, con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale, fanno sapere che in questi giorni difficili non ci sono le condizioni per muoversi ed andare in tour. La band di San Francisco invita tutti i fan a restare a casa e comunica che i concerti previsti dal 15 al 27 aprile in Sud America sono stati posticipati.

Altri show, invece, come quelli previsti a maggio e a settembre negli Stati Uniti, sono stati cancellati, fatta eccezione per l'Highland Festival Grounds di Louisville in programma il prossimo 17 settembre. Restano confermati, almeno per il momento, i concerti di Sacramento del 9 e 11 ottobre. Ma la band ha pensato anche a tutti i fan che resteranno a casa in queste settimane.

Coronavirus: i Metallica lanciano i #MetallicaMondays

La band, in questi giorni di lotta al coronavirus, vuole comunque restare vicina a tutti i suoi fan e ogni lunedì pubblicherà un concerto integrale in streaming. Lo show sarà visibile direttamente sul canale ufficiale di Youtube oppure sull'account Facebook del gruppo. La band di San Francisco ha ribattezzato l'iniziativa #MetallicaMondays. In attesa di poter assistere ad un loro concerto, magari il prossimo autunno, tutti i fan potranno passare il tempo riascoltando i vecchi successi del gruppo.

E ovviamente senza spendere nulla.

Coronavirus, l'iniziativa dei Metallica per tutti i fan

Tutti i fan potranno vedere i concerti dei Metallica ogni lunedì sera a partire dalle ore 20:00. I fan italiani dovranno aspettare l'una del mattino oppure potranno attendere comodamente il mattino seguente. Lanciando l'iniziativa la band scrive su Facebook: "Avete bisogno di prendervi una pausa da Netflix per poi tornare a finire l’intero catalogo?". E nel post si trova il link del video in streaming del concerto in Irlanda allo Slan Castle dello scorso 8 giugno 2019, che può essere rivisto qui sotto.