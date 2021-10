Compagnia Energetica Italiana è una società che si occupa della commercializzazione di servizi e prodotti riguardanti le forniture di luce e gas. Opera in tutto il territorio italiano e le sue offerte sono rivolte a utenti domestici, piccole medie e imprese, industrie, pubblica amministrazione, condomini e reseller. Per qualsiasi tipo di informazione, e per conoscere al meglio le tariffe abbassa bollette proposte, la società mette a disposizione diversi canali di comunicazione tra cui un numero verde.

Come raggiungere il servizio clienti di Compagnia Energetica Italiana

Il servizio clienti di Compagnia Energetica Italiana è disponibile al numero verde 800.122.721. L'assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13. In caso di necessità qualsiasi tipo di segnalazione può essere inviata anche tramite email a servizio.clienti@compagnia-energetica.it, via posta certificata all'indirizzo pec@pec.compagnia-energetica.it o compilando il form presente sul sito aziendale nella sezione "Contatti".

Il cliente può controllare e gestire in autonomia la propria fornitura attraverso l'area clienti, uno sportello virtuale che consente di: consultare l'archivio delle bollette, verificare lo stato dei pagamenti, comunicare l'autolettura del contatore e controllare l'andamento dei consumi.

Per accedervi basta utilizzare l'email scelta durante l'attivazione dell'utenza e la password personale (il tutto va fatto previa registrazione).

Come comunicare con Compagnia Energetica Italiana in caso di ripensamento o reclami

In caso di diritto di ripensamento o reclamo, Compagnia Energetica Italiana mette a disposizione, sul sito internet aziendale, dei moduli che vanno compilati in ogni loro parte e spediti tramite una delle seguenti modalità:

posta certificata: pec@pec.compagnia-energetica.it ;

; mail: servizioclienti@compagnia-energetica.it ;

; posta ordinaria o raccomandata a/r: Corso Vittorio Emanuele II 15, 20122 Milano.

Le offerte di Compagnia Energetica Italiana

L’azienda propone delle soluzioni energetiche per le utenze domestiche, offrendo un servizio all inclusive totalmente orientato al cliente.

Le tariffe sono a prezzo bloccato per 12 mesi o a prezzo indicizzato, con l'opportunità di cogliere (grazie agli indici di mercato) il prezzo più basso.

L'offerta è rivolta anche agli utenti business (piccole e medie imprese, industrie, condomini e pubblica amministrazione) con un team di esperti che segue le evoluzioni del mercato per supportare al meglio i clienti e le loro esigenze. Anche in questo caso propone delle offerte a prezzo bloccato per 12 mesi, a prezzo indicizzato (per chi vuole approfittare dei vantaggi del mercato all'ingrosso) e Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) a prezzo fisso o variabile, con le condizioni descritte dalla delibera Arera (Autorità di regolazione energia, reti e ambiente).

Le opzioni disponibili per i reseller

La società è anche a disposizione dei reseller con l'elaborazione di soluzioni per coloro che vogliono acquistare gas o energia elettrica, per poi rivenderla ai clienti finali utilizzando la propria strategia di marketing e di prezzo.

I clienti della società possono anche scegliere l'opzione "100% verde", con cui si garantisce una fornitura di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili (garanzia d'origine GSE, Gestore dei servizi energetici). In questo modo si riduce l'impatto sull'ambiente e si contribuisce alla costruzione di un futuro eco sostenibile.