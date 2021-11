Idea Energia nasce nel 2014 in Sicilia, per poi espandersi su tutto il territorio nazionale. Nel 2016 amplia la propria offerta aggiungendo alla fornitura di energia elettrica quella del gas naturale, sia per utenze private che per aziende. Idea Energia, come riportato dal sito ufficiale, si presenta come un’azienda giovane e dinamica, in grado di offrire energia e gas in modo trasparente e competitivo, stabilendo un rapporto di fiducia e diretto con i propri clienti. Il suo impegno è inoltre focalizzato nella fornitura di servizi innovativi volti a garantire un futuro più sostenibile.

Contatti Idea Energia e numero verde per il servizio clienti

Secondo Idea Energia, il modo migliore di fare impresa è quello di offrire ai clienti un servizio professionale e di riferimento costante. L’azienda, infatti, è presente su tutto il territorio nazionale con diversi sportelli e store a supporto dei propri clienti.

Idea Energia – si legge sul sito ufficiale - opera con correttezza, responsabilità, rispetto e trasparenza, mettendo in campo misure che tutelino il cliente nell’iter di tutta la fornitura.

Per richiedere informazioni è possibile contattare il numero verde 800 608 772 o, in alternativa, il numero di telefono 02 94756176. Per inviare documentazioni, è possibile usufruire del numero di fax 02 400 44295 o inviare una e-mail al numero di posta elettronica info@ideaenergia.it.

La sede principale dell’azienda è ubicata a Milano in Via Soperga, 54 , indirizzo dove è possibile inviare comunicazioni e documenti con posta ordinaria.

Dal portale aziendale, è possibile accedere all'Area Clienti dalla quale controllare lo storico delle proprie bollette o tenere sotto controllo i consumi. È possibile, inoltre, accedere all’area dedicata ’Servizi utili’ dove sono presenti una serie di informazioni dettagliate inerenti l’allaccio o il subentro, la voltura, l’autolettura, l’accesso ai bonus energetici, ad altro.

Per integrare tali informazioni, è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale “Abbassa Bollette”.

Offerte Idea Energia per le utenze di casa

Idea Energia è riuscita, secondo quanto riportato nelle note informative dell’azienda, ad affermarsi come un marchio riconosciuto a livello nazionale, stabilendo un rapporto con il cliente improntato sui principi della trasparenza e della convenienza.

La “mission” dichiarata è quella di mantenere l’entusiasmo e la dinamicità di un'azienda giovane, sempre pronta a relazionarsi in maniera diretta e senza filtri con il cliente.

A tal proposito, è possibile consultare il sito dell’azienda nella sezione dedicata alle offerte, dove sono illustrate le proposte dedicate alle utenze domestiche che, grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia, l’utente può liberamente scegliere in relazione alle sue esigenze.

‘Idea Semplice Luce’, ad esempio, è l'offerta a prezzo variabile di Idea Energia che consente di avere una bolletta sempre allineata all'andamento di mercato. Questo tipo di offerta, infatti, è pensata per i clienti domestici che vogliono una fattura trasparente caratterizzata da una spesa che può essere costantemente monitorata sul sito dell'autorità di settore, ARERA.

Scopri le caratteristiche dell'offerta Business

Sempre navigando sul sito dell’azienda, è possibile trovare proposte dedicate ai clienti business. A questo tipo di clientela, l’azienda propone ‘Idea Smart Luce’, caratterizzata da una fattura trasparente e sempre in linea con il prezzo all’ingrosso della componente energia.

A tutti i clienti, domestici e aziendali, che restano fedeli alla fornitura per almeno 12 mesi, Idea Energia offre un ‘Bonus fedeltà’ in forma di sconto calcolato direttamente in bolletta. Altre agevolazioni sono previste per chi sceglie di pagare con addebito diretto in conto corrente o che optano per una fatturazione digitale.