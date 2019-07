Attualmente, la Gazzetta Ufficiale ha diffuso ulteriori Concorsi Pubblici, per l'immissione di nuovo personale professionale con la carica di istruttore assistente d'infanzia, psicologo e assistente sociale da disporre tramite alcuni comuni italiani e mediante marketplace di servizi ProntoPro.

Bandi di Concorso

La Città di Nova Milanese in provincia di Monza e Brianza (Lombardia) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il conferimento con un contratto a tempo indeterminato full time di 2 istruttori assistenti d'infanzia di categoria C1, da posizionare nell'ambito dei servizi asilo nido del settore interventi sociali.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

laurea triennale classe L-19;

laurea magistrale classi L-50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 scienze pedagogiche, LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, LM-82bis scienze della formazione primaria;

diploma di maturità magistrale;

diploma di maturità socio-psico-pedagogico;

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma di scuola magistrale (tre anni);

diploma di dirigente di comunità;

diploma tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

operatore servizi sociali;

diploma di assistente per l'infanzia;

puericultrice.

La domanda di ammissione deve essere stilata in carta semplice e consegnata personalmente o spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

all'indirizzo: Comune di Nova Milanese Via Villoresi n. 34, 20834 Nova Milanese (MB) oppure trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: comune.novamilanese @ pec.regione.lombardia.it entro le ore 12:00 di mercoledì 21 agosto 2019.

Il comune di Scanzorosciate in provincia di Bergamo (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l'assegnazione con un contratto a tempo indeterminato part time di 24 ore settimanali di un posto di assistente sociale di categoria D, da collocare in ambito V, servizi alla persona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

diploma di assistente sociale o titolo universitario idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale;

età non inferiore ai 18 anni.

La domanda di partecipazione deve essere presentata a mano o spedita mediante una raccomandata con avviso di ricevimento A.R.

al Comune di Scanzorosciate, Piazza della Costituzione n. 1, 24020 Scanzorosciate (BG) oppure trasmessa telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.comune.scanzorosciate.bg.it entro giovedì 22 agosto 2019.

Altre posizioni aperte

Linkedin ha reso noto che ProntoPro ricerca a tempo pieno nuovi profili altamente preparati con il ruolo di psicologo da collocare nel campo dei servizi di salute mentale e da inserire nella sede di lavoro di Napoli (Campania) in possesso dei successivi titoli universitari e requisiti:

laurea in psicologia;

iscrizione all'albo degli psicologi;

ottime competenze nelle principali tecniche psicologiche;

esperienza in psicologia, psicologia sociale, psicoterapia.

Per proporre la propria candidatura è necessario consultare direttamente il sito web ufficiale ''Linkedin'' seguendo il percorso > Offerte di lavoro > Psicologo > ProntoPro per Professionisti.